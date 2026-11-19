Ion Cristoiu analizează cele 4 puncte prezentate de Trump, Putin și Xi după întâlnirea trilaterală. Scriitorul vorbește și despre avertismentul pe care i l-au transmis aceștia lui Zelenski. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„ONU a devenit o instituție inutilă în ultima vreme”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu începe prin a spune că unul dintre cele mai importante aspecte ale trilateralei de la Shenzhen a fost discuția despre ONU. Acesta consideră că implicarea Rusiei, Americii și Chinei în reformarea ONU este un aspect fundamental pentru lume.

„Cei 3 sunt membrii permanenți ai Consiliului de Securitate și au anunțat că se angajează să schimbe, să reformeze ONU. Ăsta este un mare lucru. ONU a devenit o instituție inutilă în ultima vreme. Dar faptul că ei, America, China și Rusia, sunt preocupați de ONU și sunt membri permanenți, asta e mare lucru. Dacă era preocupată România…”, menționează scriitorul.

Ce mesaj i-au transmis Putin, Trump și XI lui Zelenski? Explicația lui Ion Cristoiu

Cristoiu crede că trilaterala SUA-China-Rusia a transmis un mesaj de avertizare către Ucraina. Cei 3 lideri au vorbit despre stabilitatea energetică și securitatea aprovizionării cu petrol. Scriitorul susține că acesta a fost un mesaj către Zelenski, care și-a făcut un scop din a bombarda toate rafinăriile și petrolierele rusești.

„Cele trei state intenționează să crească producția și livrările de produse petroliere în beneficiul tuturor țărilor. Este vorba de războiul din Iran… Acestea au confirmat importanța aprovizionării stabile cu energie. Propoziția este anti-Zelenski, pentru că Ucraina vânează rafinăriile și navele cu petrol ale Rusiei, care asigură stabilitatea energiei. S-a spus că nu e nicio legătură cu Ucraina… Nu, acest comunicat este un fel de avertisment al celor trei pentru Ucraina și pentru Zelenski.”, afirmă publicistul.

„S-a discutat un lucru mult mai periculos: armamentul post-nuclear, dronele, roboții, inteligența artificială”

Scriitorul spune că aspectul armamentului nuclear este o problemă falsă, o discuție purtată la Shenzhen doar pentru a-i face pe plac lui Trump. Acesta consideră că adevărata discuție a fost despre armamentul post-nuclear. Publicistul precizează că marile puteri știu deja capabilitățile nucleare pe care le are fiecare. Elementul surpriză stă în armamentul post-nuclear, care „nu este sub control”.

„De fapt, e o problemă falsă. Bănuiesc că în afara cadrului oficial a fost discutat armamentul post-nuclear. De ce au pus în ordinea de zi problema nucleară? Ca să îi facă pe plac lui Trump, care are o problemă cu Iranul că se înarmează nuclear. Dar, așa cum am spus, s-a discutat un lucru mult mai periculos: armamentul post-nuclear, dronele, roboții, inteligența artificială. Marile puteri știu deja ce armament nuclear deține fiecare. Nimeni nu știe ce armament post-nuclear deține vreun stat. Este un tip de armament care nu este sub control.”, explică Cristoiu.

Ce s-a discutat la întâlnirea trilaterală de la Shenzhen?

Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin au dat publicității o declarație comună în urmasummitului istoric trilateral la care au participat joi, 19 noiembrie. Șefii de stat ai Rusiei și ai SUA și-au exprimat recunoștința față de China pentru organizarea și desfășurarea acestui summit trilateral istoric. Șefii celor trei state au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la situația internațională actuală. Aceștia au exprimat un consens pe 4 puncte definitorii pentru arhitectura geopolitică a lumii.

1. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, Rusia, China și SUA și-au exprimat angajamentul față de reformarea ONU, astfel încât organizația să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să își îndeplinească misiunea fundamentală în domeniul păcii și securității internaționale.

2. Cele trei state intenționează să crească producția și livrările de produse petroliere rafinate în beneficiul tuturor țărilor. Acestea au reafirmat importanța aprovizionării stabile cu energie.

3. Șefii celor trei state subliniază că principiul consimțământului statelor și respectarea imunităților oficialilor statelor au o importanță fundamentală și sunt de acord că (CPI) Curtea Penală Internațională și alte structuri similare nu trebuie să abuzeze de competențele lor.

4. Șefii celor trei state au reafirmat că într-un război nuclear nu pot exista învingători și că un astfel de război nu trebuie declanșat niciodată. Cele trei țări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.