Ion Cristoiu prezintă cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facă diplomații români după trilaterala de la Shenzhen. Scriitorul crede că o „încălzire” a relațiilor cu China și Rusia este vitală pentru România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Țara asta e USR-izată”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu afirmă că știrea momentului este vizita premierului polonez în China. Acesta punctează că este o veste dureroasă pentru români, fiindcă am rămas singurii care nu inițiază niciun fel de contact cu partea chineză. El susține că țara este complet USR-izată și că vom avea de suferit din această cauză.

„Adevărata știre este că premierul polonez, Donald Tusk, se duce în China. Este o știre dureroasă pentru noi. Este a nu știu câta oară când spun că noi trebuie să facem ceva. Nu se mai poate așa, țara asta e USR-izată. Adică s-a dus Trump în China, acum merge și Tusk…”, afirmă publicistul.

Care sunt cele două lucruri obligatorii în politica externă a României?

Scriitorul atrage atenția asupra lucrurilor urgente pe care trebuie să le facă reprezentanții României în politica externă. Acesta crede că este obligatorie o încălzire a relațiilor cu China, mai ales în siajul trilateralei de la Shenzhen. Publicistul menționează că este nevoie urgent de o încercare, chiar și în secret, de „dezghețare a relațiilor cu rușii”.

„Două lucruri trebuie făcute urgent, apropo de ce se întâmplă. Unu, trebuie încercată o încălzire a relațiilor cu China, obligatoriu. Nu neapărat la nivelul de președinte, că Nicușor Dan se rătăcește pe acolo. Să meargă ministrul de externe, că Țoiu nu se putea duce. Și doi, foarte important, vital, ca măcar în secret să începem dezghețul cu rușii. Noi nu avem canale de comunicare. Este riscul ca, la un moment dat, liderii de la Bruxelles să ne ceară să ne ducem la Moscova.”, explică Cristoiu.

Donald Tusk vrea o întâlnire cu Xi

Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că va efectua o vizită în China.

„Sper foarte mult să aflu care sunt intențiile din spatele politicii Chinei față de Ucraina cu prilejul vizitei mele la Beijing de la începutul lui decembrie.”, a declarat Tusk pentru Reuters.

Cu toate că întâlnirea trilaterală de la Shenzhen a părut un punct de interes pentru Tusk, premierul polonez a ținut să îl critice pe Trump pentru că l-a numit pe Putin prieten. Replica lui Tusk a fost postată pe rețeaua X și a portretizat animozitățile dintre conducerea Poloniei și Putin: „Doamne, apără-ne de asemenea prieteni.”.