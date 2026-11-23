Marcel Ciolacu îi invită pe buzoieni să viziteze o expoziție dedicată unuia dintre cele mai importante simboluri ale istoriei României. Sceptrul Regelui Ferdinand I va putea fi văzut, în premiră, la Muzeul Județean Buzău, în cadrul unei expoziții care se deschide pe 25 noiembrie.

Fostul premier a anunțat evenimentul printr-o postare pe Facebook, alături de un videoclip de promovare în care sceptrul este scos dintr-o casetă specială de protecție și prezentat publicului.

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Expoziția, intitulată „Sceptrul Regelui Ferdinand I – Un simbol pentru România întregită” se va deschide pe 25 noiembrie, la ora 13:00, la Muzeul Județean Buzău. Marcel Ciolacu a anunțat că vizitatorii vor putea admira piesa până pe 24 ianuarie 2027. În mesajul său, Ciolacu a subliniat importanța istorică a obiectului, mai ales în contextul apropierii Zilei Naționale a României.

„Pentru prima dată, Muzeul Județean Buzău găzduiește unul dintre cele mai importante simboluri ale istoriei noastre: sceptrul regelui în timpul căruia s-a înfăptuit Marea Unire. Cu câteva zile înainte de Ziua Națională, buzoienii pot vedea de aproape un obiect care spune povestea României întregite. Expoziția «Sceptrul Regelui Ferdinand I – Un simbol pentru România întregită» se deschide pe 25 noiembrie, de la ora 13:00, la Muzeul Județean Buzău și poate fi vizitată până pe 24 ianuarie 2027”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

În finalul mesajului, acesta i-a invitat la eveniment pe buzoieni împreună cu familia, copiii și prietenii și a subliniat că astfel de momente nu au loc des în Buzău. De asemenea, el le-a mulțumit colegilor de la Muzeul Județean și celor care au făcut posibilă expoziția.