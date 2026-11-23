Marcel Ciolacu îi invită pe buzoieni să viziteze o expoziție dedicată unuia dintre cele mai importante simboluri ale istoriei României. Sceptrul Regelui Ferdinand I va putea fi văzut, în premiră, la Muzeul Județean Buzău, în cadrul unei expoziții care se deschide pe 25 noiembrie.
Fostul premier a anunțat evenimentul printr-o postare pe Facebook, alături de un videoclip de promovare în care sceptrul este scos dintr-o casetă specială de protecție și prezentat publicului.
Expoziția, intitulată „Sceptrul Regelui Ferdinand I – Un simbol pentru România întregită” se va deschide pe 25 noiembrie, la ora 13:00, la Muzeul Județean Buzău. Marcel Ciolacu a anunțat că vizitatorii vor putea admira piesa până pe 24 ianuarie 2027. În mesajul său, Ciolacu a subliniat importanța istorică a obiectului, mai ales în contextul apropierii Zilei Naționale a României.
„Pentru prima dată, Muzeul Județean Buzău găzduiește unul dintre cele mai importante simboluri ale istoriei noastre: sceptrul regelui în timpul căruia s-a înfăptuit Marea Unire.
Cu câteva zile înainte de Ziua Națională, buzoienii pot vedea de aproape un obiect care spune povestea României întregite.
Expoziția «Sceptrul Regelui Ferdinand I – Un simbol pentru România întregită» se deschide pe 25 noiembrie, de la ora 13:00, la Muzeul Județean Buzău și poate fi vizitată până pe 24 ianuarie 2027”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.
În finalul mesajului, acesta i-a invitat la eveniment pe buzoieni împreună cu familia, copiii și prietenii și a subliniat că astfel de momente nu au loc des în Buzău. De asemenea, el le-a mulțumit colegilor de la Muzeul Județean și celor care au făcut posibilă expoziția.
„Vă invit să veniți cu familia, cu copiii, cu prietenii. Astfel de momente nu se întâmplă des la Buzău. Mulțumesc colegilor de la Muzeul Județean Buzău și partenerilor care au făcut posibilă această expoziție!”.