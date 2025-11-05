Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”

Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 noiembrie 2025, a vorbit despre un episod legat de cazul său și al altor persoane implicate, inclusiv Gica Popescu, în care a menționat execuția publică a unor procese, fără colaborări între cei implicați, și despre faptul că nu a fost contactat personal de cineva care să îi propună mită pentru a-l scăpa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Netoiu a subliniat că a simțit că a fost o execuție rară, comparabilă cu episoade extreme din istorie, și că în pofida unor suspendări sau achitări, cei implicați au fost ținta unei campanii.

Gigi Nețoiu: „Eram deputat atunci. Eu cu Gică Popescu și Pădureanu, noi am avut prejidicii, noi am avut achitare, suspendare.” Mariu Tucă: „Și la ultimul termen, v-a executat.” Gigi Nețoiu: „Iar a doua zi erau alegeri la federație. Toți spuneau că nu ne condamnă. Ei voiau să dea un exemplu, domnule, nu ne scapă nimeni.”

De asemenea, a făcut o paralelă cu epoca comunistă și metodele dure de atunci, pentru a ilustra severitatea situației de atunci. El a abordat și tema votului popular și influența sistemului în diverse domenii.