Gigi Nețoiu: „Noi am fost executați pentru că erau interesele la șefia Federației Române de fotbal”

Serdaru Mihaela
05 nov. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 5 noiembrie 2025, a vorbit despre un episod legat de cazul său și al altor persoane implicate, inclusiv Gica Popescu, în care a menționat execuția publică a unor procese, fără colaborări între cei implicați, și despre faptul că nu a fost contactat personal de cineva care să îi propună mită pentru a-l scăpa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Netoiu a subliniat că a simțit că a fost o execuție rară, comparabilă cu episoade extreme din istorie, și că în pofida unor suspendări sau achitări, cei implicați au fost ținta unei campanii.

Gigi Nețoiu: „Eram deputat atunci. Eu cu Gică Popescu și Pădureanu, noi am avut prejidicii, noi am avut achitare, suspendare.”

Mariu Tucă: „Și la ultimul termen, v-a executat.”

Gigi Nețoiu: „Iar a doua zi erau alegeri la federație. Toți spuneau că nu ne condamnă. Ei voiau să dea un exemplu, domnule, nu ne scapă nimeni.”

De asemenea, a făcut o paralelă cu epoca comunistă și metodele dure de atunci, pentru a ilustra severitatea situației de atunci. El a abordat și tema votului popular și influența sistemului în diverse domenii.

„Aduceți-vă aminte când au luat oamenii, țăranii care votau. Gândiți-vă, cu profesorii, elevii la examen, cu doctorii. Eu am și făcut studiile. A fost o chestie urâtă. Eu cred că ce s-a întâmplat în România în perioada aia (…) Ultimii 20 de ani în comunism nu s-a întâmplat așa ceva. Adică, te băga pe culoar și nu aveai nicio șansă” , spune Gigi Nețoiu

