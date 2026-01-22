Ion Cristoiu: „Am căzut pe gheață și mi-am dislocat umărul”

Jurnalistul Ion Cristoiu a făcut Breaking News în emisiunea Marius Tucă Show, unde a dezmințit zvonurile circulate în presă. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

La aproape 80 de ani, reputatul publicist Ion Cristoiu a povestit cum o cădere pe gheață i-a provocat o dislocare de umăr, declanșând un val de apeluri și speculații.

„Stai puțin, că mă sună lumea, crede că am murit. Realitatea TV a dat că am fost la un spital public, nu, am fost la Sanador. La vârsta mea am căzut pe gheață, mi-am dislocat umărul, m-am dus la Sanador, m-au anesteziat, iar acum umărul este în atele” , povestește Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu a trecut peste incident cu optimism:

Marius Tucă: „Bine că ați trecut peste chestia asta. În curând faceți 80 de ani și vă credeți verde și mergeți pe gheață, patinați pe gheață, serios”

Ion Cristoiu: „Nu mi-am dat seama. Eram cam, cum este realitatea românească. Te uiți la ea, în presă e frumoasă și vedeți, sunt pe gheață”