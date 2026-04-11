Ion Cristoiu: „Așa cum a exista Cuba unică în lume a lui Castro, avem pentru prima dată în istorie America lui Donald Trump”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Cuba lui Castro se poate compara cu America lui Trump – două țări conturate în jurul președintelui. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Cuba lui Castro se poate compara cu America lui Trump – două țări conturate în jurul președintelui. Acesta a început prin a relata cum a ajuns în anul 2001 în Cuba și cum a început documentarea despre Fidel Castro. Jurnalistul susține că o Cubă așa cum a fost pe timpul lui Castro nu are cum să mai existe. Acesta aseamănă impactul lui Castro asupra Cubei cu impactul lui Trump asupra Americii.

„De-aia am zis că am ajuns la ăsta… Păi, hai să vorbim. În 2001… Păi trebuie să spun de unde ajung la Castro. În 2001 a fost o reuniune interparlamentară la Havana. Și atunci am scris niște reportaje și m-am și documentat. M-am gândit, după ce am tot încercat să-l public, că de-abia acum ar fi fascinante pentru public. Pentru că nu e întâmplător… Cuba lui Castro este o Cubă care nu va mai fi. Adică, odată cu moartea lui Castro, cu plecarea lui de la putere…. Pentru că Cuba pe care am văzut-o și în care l-am văzut și pe Castro era Cuba lui Castro. Ce însemna Cuba lui Castro sau America lui Trump? E foarte important. De exemplu, nu putem spune România lui Nicușor Dan. România lui Ceaușescu, da. Adică, în sensul că o personalitate a marcat o epocă și își pune amprenta asupra țării respective. A lui Dej (n.r. Gheorghe Gheorghiu-Dej, fost premier al României) n-a fost. Nu, nu putem vorbi. Putem vorbi de Rusia lui Putin, dar nu de China lui Xi (n.r. Xi Jinping, președintele Chinei). În România, mai putem vorbi despre Mareșalul Antonescu. Despre Carol al II-lea nu putem vorbi, pentru că el nu a modelat România. Uite prima asemănare. Așa cum a fost Cuba, unică în lume, a lui Fidel Castro, în sensul că toată personalitatea lui era… Dincoace, avem pentru prima dată în istoria Americii… Nu e America unui președinte, este America lui Donald Trump.”, a explicat jurnalistul.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro și Trump au absența ipocriziei politice. Nu au emis idei abstracte”
10:30
Ion Cristoiu: „Castro și Trump au absența ipocriziei politice. Nu au emis idei abstracte”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierilor ce vor urma”
09:30
Dan Dungaciu: „Toate mesajele lui Donald Trump sunt parte a negocierilor ce vor urma”
ACTUALITATE Valentin Stan: Rezoluția propusă de Bahrein respecta dreptul internațional. Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în a bloca SUA pentru că îl urăște pe Trump
09:00
Valentin Stan: Rezoluția propusă de Bahrein respecta dreptul internațional. Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în a bloca SUA pentru că îl urăște pe Trump
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Nimănui nu i-a păsat că Viktor Orban are relații cu Putin. Acum și-au adus aminte ca să-l blocheze de la câștigarea alegerilor și să-i dea o lecție lui Donald Trump”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
10:30
Ion Cristoiu: „În America, războaiele au fost declanșate de președinți, dar erau ipocriți. Ei au hotărât orice acțiune militară”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
10:00
Ion Cristoiu: „Am avut un proiect măreț, să scot o carte uriașă numită Dicționar de locuri, întâmplări și personaje”
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce înseamnă, mai exact, să fii om?
LIVE 🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
11:40
🚨 Război Orient: Delegația SUA, condusă de JD Vance, a sosit la Islamabad pentru a negocia cu Iranul. Discuții Israel-Liban la Washington
FLASH NEWS Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
11:35
Negocieri cruciale la Islamabad. Delegaţia Iranului are 71 de persoane, inclusiv experţi tehnici. JD Vance, întâmpinat de șeful armatei pakistaneze
UTILE Rute alternative pentru cei care au rămas blocați pe DN 1 în Valea Prahovei. Puțini știau de acestea
11:24
Rute alternative pentru cei care au rămas blocați pe DN 1 în Valea Prahovei. Puțini știau de acestea
EXTERNE Atacuri rusești în valuri înainte de Paște, cu zeci de victime. Dronele ucrainene au atacat hubul petrolier strategic din Krasnodar
11:11
Atacuri rusești în valuri înainte de Paște, cu zeci de victime. Dronele ucrainene au atacat hubul petrolier strategic din Krasnodar
RETAIL Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie 2026, programul este 14:00 – 22:00
11:11
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie 2026, programul este 14:00 – 22:00
SURSE Ministrul Apărării, vizat de o anchetă ANI. Probele care arată că Radu Miruță ar fi încălcat legea
10:49
Ministrul Apărării, vizat de o anchetă ANI. Probele care arată că Radu Miruță ar fi încălcat legea

