Ion Cristoiu: „Așa cum a exista Cuba unică în lume a lui Castro, avem pentru prima dată în istorie America lui Donald Trump”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Cuba lui Castro se poate compara cu America lui Trump – două țări conturate în jurul președintelui.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Cuba lui Castro se poate compara cu America lui Trump – două țări conturate în jurul președintelui. Acesta a început prin a relata cum a ajuns în anul 2001 în Cuba și cum a început documentarea despre Fidel Castro. Jurnalistul susține că o Cubă așa cum a fost pe timpul lui Castro nu are cum să mai existe. Acesta aseamănă impactul lui Castro asupra Cubei cu impactul lui Trump asupra Americii.
„De-aia am zis că am ajuns la ăsta… Păi, hai să vorbim. În 2001… Păi trebuie să spun de unde ajung la Castro. În 2001 a fost o reuniune interparlamentară la Havana. Și atunci am scris niște reportaje și m-am și documentat. M-am gândit, după ce am tot încercat să-l public, că de-abia acum ar fi fascinante pentru public. Pentru că nu e întâmplător… Cuba lui Castro este o Cubă care nu va mai fi. Adică, odată cu moartea lui Castro, cu plecarea lui de la putere…. Pentru că Cuba pe care am văzut-o și în care l-am văzut și pe Castro era Cuba lui Castro. Ce însemna Cuba lui Castro sau America lui Trump? E foarte important. De exemplu, nu putem spune România lui Nicușor Dan. România lui Ceaușescu, da. Adică, în sensul că o personalitate a marcat o epocă și își pune amprenta asupra țării respective. A lui Dej (n.r. Gheorghe Gheorghiu-Dej, fost premier al României) n-a fost. Nu, nu putem vorbi. Putem vorbi de Rusia lui Putin, dar nu de China lui Xi (n.r. Xi Jinping, președintele Chinei). În România, mai putem vorbi despre Mareșalul Antonescu. Despre Carol al II-lea nu putem vorbi, pentru că el nu a modelat România. Uite prima asemănare. Așa cum a fost Cuba, unică în lume, a lui Fidel Castro, în sensul că toată personalitatea lui era… Dincoace, avem pentru prima dată în istoria Americii… Nu e America unui președinte, este America lui Donald Trump.”, a explicat jurnalistul.