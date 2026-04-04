Ion Cristoiu: „Avem 2 câștigători ai noilor autostrăzi- Limba si eu pentru că ajung mai repede la Găgești”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul Ion Cristoiu a vorbit despre politică, conductele rusești și despre Ilie Bolojan. Discuția a fost plină de glume și critici la adresa politicienilor.

Într-o ediție a emisiunii realizate de Marius Tucă, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre situația politică și despre Ilie Bolojan. Cristoiu a spus că în jurul lui Bolojan sunt tensiuni mari. El a amintit și de declarațiile unor lideri politici, printre care Sorin Grindeanu. Acesta ar fi spus că nu mai există susținere pentru Bolojan din partea unor membri PSD. În emisiune s-a vorbit și despre un lider local din Buzău, Constantin Toma. Acesta l-a lăudat pe Bolojan, și a spus că este unul dintre puținii oameni care încearcă să ajute România după 1990. Afirmația a fost comentată ironic de Cristoiu.

Marius Tucă: „Îi dă ultimatumul 24 de ore și Grindeanu, repetă într-una, că nici măcar un singur pesedist, nu-l mai vrea pe Bolojan, în afară de Toma.” Ion Cristoiu: „Era chiar un om normal când vorbea. Nu era drogat. Și spunea: „Bolojan este primul om după 90 care încearcă să salveze România.””

Jurnalistul a sugerat că astfel de declarații sunt mai mult politice decât reale. El a spus că unii politicieni își schimbă rapid poziția, în funcție de interes. Cristoiu a spus că astfel de mesaje arată lipsa de stabilitate și conflicte în interiorul partidelor. Pe scurt, mesajul lui Ion Cristoiu este clar: scena politică este tensionată, iar susținerea pentru Ilie Bolojan nu este sigură.