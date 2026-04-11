Ion Cristoiu: „Castro și Trump au absența ipocriziei politice. Nu au emis idei abstracte”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum comunicarea lui Castro și cea a lui Trump este una directă, fără idei abstracte. Acesta începe prin a spune că Fidel Castro stătea până noaptea târziu să vorbească cu poporul. Dezavantajul lui Castro, adaugă jurnalistul, era că nu putea să se adreseze chiar direct, ci trebuia să fie intermediat de televiziuni. Trump, prin rețelele de socializare, reușește să se adreseze direct, nemijlocit de nimeni.
„Asta e revoluția produsă. Eu am unul dintre reportaje. Unu, că l-am și studiat pe Castro. Fidel Castro stă de vorbă până noaptea târziu cu poporul. Comunicarea lui, ca și a lui Donald Trump, era una directă. Dezavantajul lui era că nu era chiar directă pentru că era mediată, trebuia să se ducă la televiziune. Nu avea podcastul. Și doi, rețelele sociale. Castro, ca să poată să fie amplificat, trebuia să se ducă să dea un interviu. Trump scrie și imediat se duce în direct. Dar ține foarte mult de, cum să zic… La amândoi este o chestiune care ține de absența ipocriziei politice. Adică un sentiment uriaș pe care îl au oamenii că, de fapt, tu ești omul care li se adresează. Și culmea este ca și Castro, și Trump, deci ei nu au emis idei abstracte. Deci, la un moment dat, Castro a vrut să improvizeze bicicleta. O problemă fundamentală a Cubei este faptul că în 1990 n-am mai avut deloc petrol, că nu-i mai trimiteau rușii. Și toate șmecheriile… Cuba lui Castro este considerată un exemplu pentru cum s-ar descurca omenirea dacă ar rămâne fără petrol.”, a explicat jurnalistul.