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Ion Cristoiu critică stagnarea tehnologică a Franței: „Macron a decis să cheltuie foarte mulți bani pe înarmare și în războiul lui Zelenski”

Alexandra Anton Marinescu
Ion Cristoiu critică stagnarea tehnologică a Franței: „Macron a decis să cheltuie foarte mulți bani pe înarmare și în războiul lui Zelenski”
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat situația actuală din Franța și a susținut că țara traversează o perioadă de declin, pe care o pune în legătură cu prioritățile politice și bugetare ale liderilor occidentali. Publicistul a oferit ca exemplu experiența avută într-o gară din Nisa. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Este o decădere uriașă”

Întrebat de Marius Tucă cu ce impresii o să revină din Franța, Ion Cristoiu a spus că a întâlnit dificultăți chiar într-o gară din Nisa, unde încerca să cumpere un bilet.

„Este o decădere uriașă.”, afirmă acesta.

Publicistul a explicat că aparatele pentru emiterea biletelor erau greu de utilizat. Călătorii se loveau de cozi și de lipsa unor soluții eficiente.

„De fiecare dată când ajungeam la final, apărea altceva. Când puneam la alte gări, mă întorcea. Erau cozi uriașe, pe trei rânduri.”, spune Cristoiu.

 Dacă investești în război, nu mai investești în infrastructură

Pornind de la această experiență, Cristoiu susține că degradarea unor servicii publice din Franța este legată de prioritățile bugetare ale statelor occidentale.

„Dacă vâri în armament și în fundul lui Zelenski, nu poți să faci.”, afirmă acesta.

Exemplul prezentat de Ion Cristoiu ilustrează efectele pe care cheltuielile pentru războiul din Ucraina le-ar avea asupra investițiilor interne.

La finalul intervenției, Cristoiu a comparat situația întâlnită în Franța cu situația din China.

„La chinezi, când te duci… Știi că există pisoare în care îți apare analiza.”, spune Ion Cristoiu, făcând o comparație între nivelul tehnologic întâlnit acolo și experiența avută în gara din Nisa.

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