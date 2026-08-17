Ambrozia atinge perioada maximă de polenizare în lunile august și septembrie. Polenul plantei este unul dintre cei mai puternici alergeni sezonieri dat fiind faptul că o singură plantă poate elibera miliarde de grăuncioare de polen care se răspândesc ușor cu ajutorul vântului.

Potrivit datelor prezentate de medicii alergologi de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, iar aproximativ 1 din 5 persoane s-a sensibilizat la acest polen.

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Cel puțin 17 specii

Roxana Hugel, directorul Asociației Stop Ambroziei, a explicat, pentru Gândul, cât de mult poate afecta ambrozia viața de zi cu zi a unei persoane.

„Ambrozia este o buruiană, este o plantă foarte periculoasă. Este originară din America de Nord. În România este atestată documentar încă din 1908. A fost găsită pentru prima dată în Orșova. Ne pune probleme de aproximativ 20 de ani atunci când ea s-a răspândit foarte mult.

Terenurile au fost lăsate necurățate și s-a produs această răspândire. Este o plantă invazivă în primul rând. Face parte din marea familie a artemisiilor. Ambroziile sunt cel puțin 17 specii. În afară de ambrozia artemisifolia la fel de dăunătoare prin floare și polen, prin cantitatea uriașă pe care o produce, este și ambrozia trifida pe care o întâlnim în România. Diferența dintre ele este frunza palmată, mare, cu trei lobi, pe când ambrozia artemisifolia are această dantelă precum frunza de morcov, mușețelul sălbatic, crăițele.

Nefiind floarea distinctivă, planta este ușor de confundat. Totodată, se regăsește cel mai adesea în solurile sărace, pe margini de drum. Întotdeauna o veți găsi între comune pe unde, din păcate, este necesară monitorizare atât a plantei, cât și monitorizare în aer. Am avut câteva proiecte în anii trecuți, propuse în Timișoara, dacă nu mă înșel. Au fost proiecte de monitorizare a polenului în aer, a calității aerului, cred că era și o monitorizare a microplasticului în aer. Desigur, aici, în această producție de alergii, corpul este invadat nu numai de acest polen al ambroziei, care este foarte, foarte mic și într-o cantitate uriașă.

Anul trecut a fost de peste 50 de ori peste cantitatea pe care o poate tolera un om sănătos. Și atunci, an de an, în această perioadă, cel mai adesea august-septembrie, când ea înflorește, corpul este expus, respiră și din păcate, încasează o cantitate uriașă de polen. Cei mai mulți, după câțiva ani se sensibilizează și, o bună parte, milioane de oameni mai exact sau conform ultimelor studii recente, între 2024-2026 pare că populația europeană, aproximativ 40% deja, nu numai că este sensibilizată, ci suferă de alergie într-o proporție mai mică sau mai mare. Ce simptome avem? Primele și cel mai des întâlnite sunt nas înfundat, rinoree, respectiv acea apozitate a nasului. Din păcate tot mai mulți produc gât uscat, apar mâncărimile, apare prurit, eczemă. Alergia la ambrozie nu vine singură. În general, persoanele alergice la ambrozie mai sunt alergice și la alte polenuri sau la alți alergeni.

Avem puțini oameni în țară care folosesc desensibilizarea deși sunt medicații sub control strict medical pentru că asta presupune pentru 3 până la 5 ani, înghițirea în dozaje date de medici a unor medicamente care, mai ales în primul an, ne-au relatat foarte mulți dintre cei alergii că desfigurează, pentru că este o reacție întreagă în corp, de luptă. Practic corpul trebuie obișnuit pas cu pas. Sunt foarte mulți oameni care ne spun că își păzesc copiii în somn, în această perioadă, pentru că mulți ajung la probleme respiratorii severe”, a explicat Roxana Hugel.

„Avem lege, dar este fragmentată”

Legea cu privire la combaterea ambroziei spune că obligă toți proprietarii și administratorii de terenuri să distrugă planta ambrozia până la data de 30 iunie a fiecărui an și să mențină terenurile curate. Nerespectarea legii se sancționează mai întâi cu avertisment, iar la controlul ulterior, cu amenzi între 1.000 și 5.000 lei pentru persoane fizice și între 10.000 și 20.000 lei pentru firme.

„Avem legea și totuși este foarte fragmentată. Amenzile sunt, au crescut fantastic de mult față de alte perioade și aici raportarea ne transmite acest lucru, însă nu este suficient. Vă dau un singur exemplu: cosirea și erbicidarea pe un teren de 15 hectare anul trecut a costat undeva între 5.000 și 6.000 euro, pe când o amendă, conform legii ambroziei, nu este cumulativă. Ați primit o somație, nu ați făcut curățarea, ați primit amenda. Ea este jumătate din minim plătibilă. Dacă sunteți persoană fizică este de 500 lei, dacă sunteți persoană juridică este de jumătate din minim 5.000 lei. Așadar, amenda este de cinci ori mai mică și asta nu vă obligă la final să faceți curățarea în sine.

Ce este de făcut? Terenurile trebuie să fie curățate, deci erbicidare și smulgere cât de devreme este găsită planta. Terenurile care au fost infestate anul trecut cu siguranță vor avea pentru că ea produce multă sămânță. Este foarte rezistentă în sol și până la 40 de ani. Ulterior este nevoie de monitorizare. Toate aceste trebuie realizate dacă vorbim despre sol. Dacă vorbim despre sănătatea oamenilor este important ca aceștia să se adreseze medicului de familie, medicului orelist, medicului dermatolog, medicului alergolog, dacă este cazul, sau medicului pneumolog, pentru că alergiile pot să fie la nivelul pielii și să nu manifeste nas înfundat”, a precizat directorul Asociației Stop Ambroziei.

„Se modifică calitatea vieții pacientului”

Conf. Dr. Camelia Berghea, medic primar Alergologie și Imunologie Clinică, precizează că un pacient alergic la polen de ambrozie poate dezvolta manifestările de tip rinita și rinoconjunctivita alergică.

„Un pacient alergic la polen de ambrozia are în, primul rând, riscul de a dezvolta manifestările de tip rinită și rinoconjunctivita alergică care înseamnă nas înfundat, secreții nazale supărătoare, mâncărimi de nas, mâncărimi de ochi, ochi roși, lăcrimare în perioada de expunere la polen de ambrozia care este prezentă cu noi acum, în august-septembrie, chiar și octombrie în perioadele calde. Astfel, se modifică mult calitatea vieții pacientului pentru că, de obicei, simptomele acestea devin o cojunctivită, sunt intense, sunt supărătoare pentru că suntem expusi la o cantitate mare de polen și nu avem cum să ne protejăm foarte simplu. Există o categorie de pacienți dintre cei cu alergie la polen de ambrozia care dezvoltă și astm.

Astm înseamnă respirație dificilă, respirație șuierătoare, sufocare, tuse care poate să apară fie legat de sezon, fie să-și continue manifestările și în afara sezonului. Și atunci, pentru noi, pentru medicii specialiști, e foarte important să recunoaștem simptomele, să îi putem ajuta pe pacienți cu sfaturile potrivite, în așa fel încât prin tratament să ameliorăm cât putem mai mult simptomele și prin tratamentele speciale de tip imunoterapie cu alergen, să modificăm chiar evoluția bolii și să preîntâmpinăm evoluția pacientului către complicații”, a explicat medicul alergolog.

„A crescut numărul pacienților cu boli alergice”

Medicul spune că numărul persoanelor alergice a crescut considerabil de-a lungul anilor.

„A crescut numărul pacienților cu boli alergice, în general, dar cu siguranță este din ce în ce mai mare și numărul pacienților cu alergie la ambrozia, pentru că dacă avem expunere se dezvoltă și sensibilizarea și sunt din ce în ce mai mulți pacienți tineri sau nu neapărat foarte tineri, adulți, care spun că n-au avut nimic și că au dezvoltat simptomele care sugerează sau chiar au aflat că sunt alergici la ambrozia deși nu au avut nimic. Acest „deși” pe noi nu ne miră pentru că, din păcate, alergiile se pot dezvolta la orice vârstă și sunt în întreaga lume din ce în ce mai frecvente, indiferent de forma lor de manifestare”, a spus Conf. Dr. Camelia Berghea.