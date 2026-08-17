Un cargo ucrainean aflat pe brațul Chilia al Dunării, în zona localității Plauru din județul Tulcea, a fost atacat cu o dronă luni dimineață, în jurul orei 4:00. Incendiul izbucnit la bord au fost observate și filmate de localnicii aflați pe malul românesc.

Localnicii s-au speriat și au fugit pe dig, de teamă să nu ajungă exploziile și pe malul românesc.

Incidentul s-a produs în apropierea portului ucrainean Ismail, zonă vizată în mod repetat de atacuri cu drone în timpul războiului ruso-ucrainean. Brațul Chilia al Dunării reprezintă, în această regiune, frontiera naturală dintre România și Ucraina, ceea ce face ca atacurile asupra infrastructurii și navelor ucrainene să fie urmărite îndeaproape de autoritățile române.

Potrivit relatărilor localnicilor, incendiul a fost stins de ucraineni în jurul orei 6 dimineața.

O altă dronă, doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole

O altă dronă a pătruns, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Drona a fost doborâtă de un avion F-18 al Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflat în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

A fost cea de-a patra dronă doborâtă în ultima perioadă pe teritoriul României.

Zona Plauru a mai fost afectată de incidente generate de atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În noiembrie 2025, localnicii din Plauru și Ceatalchioi au fost evacuați preventiv după ce o navă care transporta GPL a fost lovită de drone în apropierea portului Ismail și a izbucnit un incendiu.