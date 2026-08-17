Dosarul „Bunicuța ucraineană”. Măsurile draconice prin care fabricantele de identități false pentru străini se fereau de „ginitori”. Fuga în Ucraina

În vreme ce anchetatorii PICCJ „injectau” colaboratori sub acoperire și cu identitate reală pe bandă rulantă pentru a se putea infiltra în gruparea care producea acte falsificate pentru străinii dornici de obținerea rapidă a cetățeniei, cele două artizane ale „afacerii judiciare” se fereau de „ginitori”, una dintre ele fugind chiar în Ucraina pentru o vreme, după apariția unui dosar similar.

Mai precis, anterior declanșării acestui dosar, autoritățile au făcut percheziții într-un alt caz similar privind felul în care mai mulți suspecți produceau acte false pentru străini.

În acest context, cele două femei ridicate de anchetatorii PICCJ, Valerica Șapera și Maria Dimitriu, care are dublă cetățenie, s-au panicat și au pus pe stop pentru o perioadă „afacerile”.

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Un dosar greu

Cea din urmă a plecat pentru o vreme în Ucraina și a cerut tuturor cunoscuților să nu o mai caute și să șteargă orice urmă de legătură cu ea.

Gândul a prezentat în exclusivitate dificultățile întâmpinate de anchetatorii speciali ai Direcției de Operațiuni Speciale (DOS) și toate acestea pentru că cele două femei își stabiliseră măsuri contrainformative.

„Având în vedere că probele, localizarea și identificarea persoanelor care au săvârșit infracțiunile nu puteau fi obținute în alt mod și obținerea probelor presupunea dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta, în cauză se impunea si folosirea unui colaborator cu identitate reală, în scopul obținerii de probe”, se arată în dosarul de la instanță în care cele două femei au fost arestate preventiv la cererea procurorilor PICCJ.

A evitat „ginitorii” până a picat în plasa lor

Anchetatorii arată în dosarul studiat de Gândul ultimele momente și discuții ale Valericăi Șapera cu colaboratorul cu identitate reală înainte de momentul flagrantului delict, în urma căruia organele de cercetare au găsit asupra sa suma de 7.500 de euro, bani luați de PICCJ din fondul de operațiuni a parchetului.

Astfel, Șapera și colaboratorul au discutat anterior flagrantului delict și au stabilit unde și cum să aibă loc întâlnirea. Șapera era temătoare știind că urma să încaseze jumătate din generoasa sumă de 15.000 de euro.

Astfel, deși colaboratorul cu identitate reală a propus un loc public, anterior întâlnirii acesta s-a întâlnit cu investigatorul sub acoperire care i-a predat suma de bani și apoi a urmărit de la distanță întrega operațiune de predare.

Suma de bani, scriu anchetatorii în dosarul de la instanță, era pentru „accelerarea procesului de obținere a cetățeniei române, conform înțelegerii anterioare dintre XXXXX și Șapera Valerica”.

Discuții pe mesageria protejată

„Între orele 10:30 și 12:30, colaboratorul autorizat XXXXXXX XXXXXXXX a purtat discuții telefonice prin intermediul aplicației Whatsapp cu numita Șapera Valerica, în urma cărora au stabilit să se întâlnească în restaurantul Mesopotamia din zona Bucur Obor, pentru a-i remite suma de 7500 euro, conform înțelegerii anterioare.

La ora 13:20, XXXXXX s-a deplasat pe terasa restaurantului Mesopotamia din zona Piața Obor, loc unde s-a întâlnit cu numita Șapera Valerica.

Numita Șapera Valerica i-a explicat că, ar fi preferat să se întâlnească în altă parte, întrucât în această zonă sunt foarte mulți „ginitori”. Colaboratorul autorizat XXXXX XXXXXX a întrebat-o cum vor proceda cu cea de-a doua tranșă de bani, iar Șapera Valerica i-a explicat faptul că, mai întâi, în luna septembrie va fi chemat la un interviu și va susține un examen de cultură generală, în fața unei comisii de 6 persoane, pe care, pentru a-1 promova, trebuie să dea minim 6 răspunsuri corecte și abia după examen va plăti a doua tranșă.

A explicat că urmează să vorbească cu persoana care-i va da și întrebările și materialul din care să învețe și să afle data exactă a interviului, iar cu privire la cea de-a doua tranșă agreată, i-a spus că va trebui să fie pregătit să o plătească undeva în luna decembrie 2025, dată la care i se va spune și când va fi chemat să depună jurământul.

Pe durata discuțiilor purtate, colaboratorul autorizat a observat faptul că Șapera Valerica a fost apelată de o anume „XXXXX”, pe care a întrebat-o dacă a plecat de la minister și cu care a stabilit să se întâlnească ulterior.

Numita Șapera Valerica i-a cerut colaboratorului autorizat copiile de pe pașaport și bonul de depunere a dosarului la ANC, despre care i-a spus că sunt necesare pentru a-l putea găsi în sistem și „să-l dea în spate”.

Colaboratorul autorizat i- a trimis o copie a bonului prin intermediul aplicației Whatsapp și i-a promis că-i va trimite și o copie de pe pașaport în câteva ore, motivând că momentan n-o are.

Despre bani, numita Șapera Valerica l-a întrebat dacă i-a pus în ceva, iar acesta a scos dintr-un rucsac negru, pe care-l avea asupra lui, un plic alb, în care se găseau cei 7.500 euro proveniți de fondurile parchetului și i l-a înmânat numitei Șapera Valerica.

Aceasta a luat banii și i-a introdus într-o geantă de culoare neagră, marca Louis Vuitton, fară a-i număra”, se arată în actele studiate de Gândul.

Fuga în Ucraina și măsurile de evitare a „ginitorilor”

Cealaltă protagonistă din acest dosar, Maria Dimitriu, persoană cu dublă cetățenie, româno-moldovenească, a simțit pericolul care se apropie după declanșarea unui alt dosar cu infracțiuni similare, motiv pentru care aceasta a recurs la măsuri concrete de protecție.

„Din investigații incipiente a rezultat că numita Dimitriu Maria acționează într-un mod precaut, luându-și toate măsurile de prevedere în momentul întâlnirii cu persoanele care intenționează sa obțină cetățenia română în mod fraudulos, racolând numai persoane de încredere, împrejurări în care era imposibilă stabilirea pe bază de alte probe certe a activității infracționale în alt mod decât prin introducerea în cauză a unui investigator sub acoperire”, explică anchetatorii în dosar, așa cum Gândul a arătat într-un material anterior.

Tot anchetatorii arată în actele dosarului de la instanță că „având în vedere, perchezițiile care au fost efectuate în data de 18.12.2025 de către P.I.C.C.J. într-o altă cauză penală vizând destructurarea unei grupări infracționale specializată în obținerea cetățeniei române cu documente falsificate și având suspiciuni că ar putea fi cercetată în respectiva cauză, Maria Dimitriu a luat decizia de a sista temporar activitatea infracțională și de a se deplasa de urgență în Ucraina, luându-și măsuri pe precauție și anunțându-și colaboratorii să nu o contacteze telefonic”.

Cu toate acestea, anchetatorii au surprins o discuție a femeii aflată pe meleaguri străine în care aceasta trasa indicații clare despre cum să fie protejată de cei care o contactează și de asemenea cum să se protejeze ei înșiși de brațul legii.

„Ascultă! Nu știu nimica! N-am văzut pe nimeni! / Nu mai zi unde ești. Ești în lume!”

În discuție, femeia acreditează ideea că ea nu știe nimic despre niciun mecanism infracțional și „bârfește” referitor la dosarul parchetului general declanșat în iarna anului 2025.

„DIMITRIU MARIA: Alo!

DOAMNĂ: Surioara mea! Ce faci?

DIMITRIU MARIA: Uite-s la UCRAINA!

DOAMNĂ: Da? Gata? Ai și ajuns?

DIMITRIU MARIA: Da. Uite, suntem în vamă la ucraineni. Da.

DOAMNĂ: Auzi? Nu mai… Nu mai zi unde ești! Nu mai zi. Unde ești.

DIMITRIU MARIA: Da, da, da.

DOAMNĂ: Ești în lume!

DIMITRIU MARIA: În lumea mare!

DOAMNĂ: Cu sorcova.

DIMITRIU MARIA: Da, draga mea.

DOAMNĂ: Bă! Dar nu pot să cred că n-ai vrut tu să vezi de la nici unul nimic! Să vezi ce e.

DIMITRIU MARIA: Da. Ai dreptate. Vorbim, surioară!

DOAMNĂ: Nimic?

DIMITRIU MARIA: Nimic, da. Nimic, nimic. Vorbim când mă întorc, da? Hai! Te pup, draga mea!

DOAMNĂ: De ce? Ai să-mi povestești ceva frumos?

DIMITRIU MARIA: Nu! Totul e în regulă, totul e OK! Tot e super buker! Totul e bine!

DOAMNĂ: Bă, dar…

DIMITRIU MARIA: Toată lumea-i… da.

DOAMNĂ: A arătat la televizor.

DIMITRIU MARIA: Da. Da.

DOAMNĂ: XXXX cu XXXX. L-au filmat.

DIMITRIU MARIA: Da, nu știu! Nu știu. Habar n-am.

DOAMNĂ: Nu te-ai uitat la știri?

DIMITRIU MARIA: Nu. Nu m-am uitat la știri. Cel mai bine. Cel mai fericită.

DOAMNĂ: Da.

DIMITRIU MARIA: Da.

DOAMNĂ: Hai!

DIMITRIU MARIA: Ascultă! Nu știu nimica! N-am văzut pe nimeni! Nu mă mai interesează de nimeni. …(n.l. – neinteligibil)… Vorbim, surioară! Hai! …(n.l. – râde)…

DOAMNĂ: Să-mi fac curățenia și bradul, da?

DIMITRIU MARIA: Da, fă-ți brădulețul! Da, da! Că vine moșul! Vine moșul!

DOAMNĂ: Dar tu îți dai seama că… ce balamuc e și la noi la servici. Da?

DIMITRIU MARIA: Da. Da, da, da.

DOAMNĂ: Deci, ca să mă duc la servici și luni și marți. Și uite așa.

DIMITRIU MARIA: Da. Da, da, da.

DOAMNĂ: Ce să zic.”, se arată în dosarul aflat la instanță.

„Tot ce ai tu pe telefon, șterge! Cu mine. Tot. Ce ai”

În dosar procurorii mai arată că, la nicio lună de la perchezițiile din 18 decembrie 2025, Maria Dimitriu „a manifestat prudență în discuțiile telefonice purtate, solicitând persoanelor din anturajul său infracțional să șteargă din dispozitivele mobile toate conversațiile purtate cu ea” și redau în dosar o discuție a acesteia cu un bărbat pe care îl „pune în gardă”:

„DOMN: Da.

DIMITRIU MARIA: Alo! XXXXXX?

DOMN: Salut …(n.l. – traducere din limba rusă)…

DIMITRIU MARIA: Salut …(n.l. – traducere din limba rusă)… aceea ce știi… ce ai zis tu…

DOMN: Apoi…

DIMITRIU MARIA: E la mine! Am…

DOMN: Hai să ne întâlnim.

DIMITRIU MARIA: Da. Dar nu-i azi cu mine. Poate mâine cumva poți… o fugă cumva să vii? Că e… trebuie să-ți spun și ceva. E foarte important. Nu pentru tine sau astea de aici. Știi?

DOMN: Bun. Hai! Că mâine o să…

DIMITRIU MARIA: Și… pe telefon, tot ce ai tu pe telefon, șterge! Cu mine. Tot. Ce ai.

DOMN: Da, da, da.

DIMITRIU MARIA: OK.

DOMN: Și mâine… mâine pe la ce oră?

DIMITRIU MARIA: Nu știu! Când poți tu. Numai să… și vii o fugă până…

DOMN: Da.

DIMITRIU MARIA: Îți spun eu. Tu știi unde.

DOMN: Da. Bun. Hai!

DIMITRIU MARIA: OK? Hai!

DOMN: Da.

DIMITRIU MARIA: Hai! Pa, pa.”, au discutat cei doi interlocutori.

Amintim că cele două femei sunt în prezent arestate preventiv după ce Curtea de Apel București a menținut mandatele emise pe numele celor două de către Tribunalul București.

Tribunalul București a emis, la finalul lunii iulie, două mandate de arestare preventivă pe numele Mariei Dimitriu și a Valerica Șapera, cele două femei care împreună cu un ucrainean creau documente pe linie genealogică care să ateste că cetățeni total străini de România ar fi avut părinți sau bunici de naționalitate română sau ucraineană.