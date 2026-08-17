17 August, calendarul zilei: Robert De Niro împlinește 83 de ani, Sean Penn 66. Ziua internațională de apreciere a pisicilor negre

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 17 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Robert De Niro este un actor și producător american, considerat una dintre cele mai importante figuri ale cinematografiei mondiale. Născut pe 17 august 1943, în New York, a devenit cunoscut prin colaborarea cu regizorul Martin Scorsese, alături de care a realizat filme de referință precum Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas și The Irishman. Interpretările sale intense și capacitatea de a intra profund în pielea personajelor i-au adus aprecierea criticilor și a publicului. A câștigat două premii Oscar: unul pentru rolul secundar din The Godfather Part II (1974) și unul pentru rolul principal din Raging Bull (1980). Este producător și cofondator al festivalului de film Tribeca, creat în 2002 pentru a sprijini cinematografia independentă și a revitaliza zona Tribeca din New York după evenimentele din 11 septembrie 2001. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, Robert De Niro a interpretat personaje extrem de variate, de la figuri dramatice și personaje dure până la roluri de comedie. Prin talentul şi dedicarea sa, el rămâne una dintre personalitățile marcante ale filmului internațional.

Sean Penn, născut pe 17 august 1960, în Santa Monica, California, este un actor, regizor și producător american. Fiul regizorului de televiziune Leo Penn și al actriței Eileen Ryan, el este considerat unul dintre cei mai talentați actori ai generației sale. Și-a început cariera în anii 1980 și s-a remarcat prin roluri complexe în filme precum Dead Man Walking, Mystic River, Milk, Carlito’s Way și I Am Sam. Pentru interpretările sale remarcabile, a câștigat două premii Oscar pentru cel mai bun actor, pentru filmele Mystic River (2003) și Milk (2008). Pe lângă actorie, acesta s-a afirmat și ca regizor, realizând filme precum Into the Wild (2007), apreciat de critici și public. De asemenea, este cunoscut pentru implicarea sa în acțiuni umanitare și pentru sprijinul acordat victimelor unor dezastre naturale și crize internaționale. Prin cariera sa cinematografică remarcabilă, premiile obținute și implicarea în probleme sociale, Sean Penn rămâne una dintre personalitățile marcante ale filmului american contemporan.

În fiecare an, la 17 august, este sărbătorită Ziua Internațională de Apreciere a Pisicilor Negre, o zi dedicată recunoașterii frumuseții și farmecului acestor animale. Evenimentul are scopul de a combate superstițiile și prejudecățile asociate pisicilor negre și de a încuraja adopția și protejarea lor. De-a lungul timpului, pisicile negre au fost asociate în unele culturi cu mituri și credințe negative, ceea ce le-a făcut mai greu de adoptat decât alte pisici. În realitate, culoarea blănii nu influențează caracterul sau comportamentul unui animal, iar pisicile negre pot fi la fel de afectuoase, jucăușe și loiale ca orice altă pisică. Această zi reprezintă o ocazie de a aprecia frumusețea unică a pisicilor negre, de a promova îngrijirea responsabilă a animalelor și de a atrage atenția asupra importanței adopției din adăposturi.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1872: Traian Vuia 🇷🇴🇫🇷🛩️ pionier al aviației mondiale, la 18 martie 1906, a realizat unul din primele zboruri autopropulsate (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul

🎂1893: Mae West 🇺🇸🎬 actriță, cântăreață, dramaturgă, scenaristă, comediană și sex simbol, cunoscută și pentru independența sa sexuală clar afișată, a cărei carieră s-a întins pe șapte decenii. American Film Institute a numit-o între primele 15 cele mai mari stele ale cinematografului clasic american

🎂1941: Stere Adamache 🇷🇴⚽️ portar, a participat la Campionatul Mondial de Fotbal din Mexic, 1970. S-a înecat în în Delta Dunării în fața mai multor martori neputincioși. A fost văzut ridicând disperat o mână spre cer, după care a dispărut definitiv sub apă. Avea doar 37 de ani

🎂1943: Robert De Niro 🇺🇸🎬 dublu câștigător al Premiului Oscar. Este considerat ca unul dintre cei mai mari și mai influenți actori din toate timpurile, având la activ roluri în peste 90 de filme

🎂1952: Guillermo Vilas 🇦🇷🥎 A fost numărul 1 al sezoanelor Grand Prix în 1974, 1975 și 1977, și a câștigat patru turnee de Grand Slam, un Turneu al Campionilor, nouă titluri Grand Prix Super Series și un total de 62 de titluri ATP

🎂1953: Herta Müller 🇷🇴🇩🇪✒️ scriitoare și traducătoare germană originară din România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe 2009

🎂1958: Belinda Carlisle 🇺🇸🎤 Heaven Is a Place on Earth (1987), Circle In The Sand (1987)

🎂1960: Sean Penn 🇺🇸🎬 A obținut Oscar pentru cel mai bun actor în 2004 (Mystic river) și 2009 (Milk)

🎂1983: Tom Ford 🇬🇧🎱 jucător englez de snooker A fost finalist în trei turnee de clasament. A realizat breakul maxim de cinci ori în carieră

🎂1977: William Gallas 🇫🇷⚽️ A fost titular de bază la naționala Franței, făcând cuplu în centrul apărării cu Philippe Mexès

🎂1977: Thierry Henry 🇫🇷⚽️ Monaco, Juventus, Barcelona, New York Red Bulls și a petrecut opt ani la Arsenal, fiind golgheterul all-time al clubului. Cu naționala Franței a câștigat Cupa Mondială din 1998 și Euro 2000 și este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume. În 2007, l-a surclasat pe Michel Platini în topul all-time al golgheterilor naționalei Franței

🎂2000: Lil Pump 🇺🇸🎤 rapper

Decese 🕯

🕯️1925: Ioan Slavici 🇷🇴✒️ L-a cunoscut pe Mihai Eminescu la Viena, iar la îndemnul acestuia a debutat cu comedia Fata de birău în 1871. Printre cele mai importante scrieri literare ale sale se numără romanul Mara, nuvelele Moara cu noroc și Pădureanca

🕯️1964: Mihai Ralea 🇷🇴✒️ psiholog, sociolog, eseist, estetician, filosof

🕯️1966: Ken Miles 🇬🇧🏁 pilot de curse auto, introdus în Motorsports Hall of Fame of America. A decedat la 47 de ani, testând modelul Ford J-Car

🕯️1987: Rudolf Hess 🇩🇪 în ajunul războiului cu URSS, a zburat singur spre Scoția, cu scopul de a negocia pacea cu Regatul Unit, dar a fost arestat. A fost judecat la Nürnberg și condamnat la închisoare pe viață, unde a murit în 1987, mulți consideră prin suicid, la 93 de ani

🕯️2025: Terence Stamp 🇺🇸🎬 Superman (1978), Wall Street (1987), Valkyrie (2008), Get Smart (2008), Crooked House (2017), Murder Mistery (2019)

Evenimente📋

📋🐈‍⬛ Ziua internațională de apreciere a pisicilor negre

📋🇮🇩 Ziua naţională a Republicii Indonezia; aniversarea proclamării republicii (1945)

Calendar 🗒️

🗒️986: Bulgarii au învins forțele bizantine în bătălia de la Porțile lui Traian, în Munții Balcani, împăratul Vasile al II-lea scăpând cu viață cu dificultate

🗒️1807: Primul vapor comercial al lui Robert Fulton a efectuat prima cursă pe râul Hudson

🗒️1896: Londra: Bridget Driscoll este prima victimă care a decedat ca urmare a unui accident de circulație, în care a fost implicat un automobil, autoritățile afirmând speranța că nu se vor mai inregistra accidente mortale niciodată. Între timp, peste jumătate de milion de oameni au murit în accidente rutiere în Londra, până în prezent

🗒️1909: Pionierul aviației germane Hans Grade efectuează primul zbor cu Libelle, un avion cu un singur loc

🗒️1942: Forțele aeriene ale SUA zboară primul raid aerian în timpul celui de-al doilea Război Mondial în Europa

🗒️1956: Curtea Constituțională a Germaniei Federale interzice Partidul Comunist din cauză de neconstituționalitate

🗒️1962: Polițiștii de frontieră est-germani ucid un băiat de 18 ani, Peter Fechter, în timp ce acesta încerca să treacă Zidul Berlinului spre Berlinul de Vest, devenind prima victimă a zidului

🗒️1982: Royal Philips Electronics a inventat CD-ul, la Hanovra, Germania. ABBA a fost prima trupă care a înregistrat pe acest mediu de stocare un album. Primul CD player comercial a fost modelul Sony CDP-101, fabricat în același an

🗒️1998: Bill Clinton admite în mărturia inregistrată că a avut o „relație fizică necorespunzătoare” cu interna de la Casa Albă Monica Lewinsky

🗒️2008: Michael Phelps devine prima persoană care a câștigat opt medalii de aur la Jocurile Olimpice

🗒️2017: O furgonetă condusă de un marocan a intrat în mulțimea de oameni de pe La Rambla din Barcelona, ucigând 16 persoane și lăsând în urmă peste 130 de răniți. Statul Islamic își asumă responsabilitatea