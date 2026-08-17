Povestea lui Adrian Dabija este povestea unui om care s-a încăpăţânat să fie învingător, desi nimeni nu i-a dat nicio şansă.

Este poliţist de penitenciar, la Rahova, şi încă de la 17 ani este Nr. 1 în lume, la spadă.

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Pe lângă toate acestea, este soţ, tată şi mentor pentru copiii care merg la sala de scrimă a soţiei sale, din Bucureşti.

Lupta cu boala de la 6 ani: „Imobilizat de la brâu în jos”

La 6 ani, nişte medici i-au pus un diagnostic greşit, din cauza căruia a fost nevoit să stea imobilizat în ghips timp de 6 luni.

Aproape 200 de zile să nu te poţi mişca, copil fiind, nu este la îndemâna oricui să reuşească şi cu un diagnostic cumplit care anunţa să-i scurteze viaţa înainte de a începe.

„M-au imobilizat șase luni. Adică trei luni, de la piept, de la stern până la călcâi, în gips ca să să protejeze osul, să nu se erodeze mai mult, pentru a găsi o soluție. În realitate, a fost vorba doar de o răceală localizată la nivelul piciorului”, povesteşte sportivul, pentru Gândul.

Odată trecut „pericolul”, Adrian Dabija a devenit, în 2015-2016, la 17 ani, Nr. 1 în lume, la spadă.

Lucru care s-a întâmplat după o perioadă îndelungată de căutare a unui sport care să i se potrivească. Mai ales că, spune sportivul, el este şi un timid.

Adrian Dabija spune că, de frică să nu păţească şi alte necazuri, părinţii au încercat să-l ţină departe de orice ar fi însemnat sport periculos.

A făcut chiar şi dans sportiv şi, într-un final, pe lista de activităţi agreate de părinţi a apărut şi scrima.

Suspiciunea cardiacă de la 20 de ani. Momentul în care inima i s-a oprit din performanţă

La 20 de ani, tot nişte medici de duminică i-au pus alt diagnostic, care anunţa să-i întrerupă cariera sportivă, dar şi viaţa, subit.

De data aceasta, era vorba despre o dereglare de ritm cardiac care i-ar fi adus o moarte subită, în urma unui infarct.

„Viața e frumoasă. Adică eram numărul unu în lume, la două, trei luni, eram pe un pat de spital”, mai spune Adrian Dabija.

Însă, cu masca pe figură se poate lupta cu oricine, mai ales că adversarul nu vede dacă îi este teamă sau ce simte, mai spune sportivul.

Cine este Adrian Dabija, poliţistul de la Penitenciarul Rahova

Timp de 10 ani, Adrian Dabija s-a antrenat în sala Universităţii Naţionale de Educaţiei Fizică şi Sport (UNEFS), 7 ani în sala de la Dinamo, care s-a desfiinţat ulterior.

Aşa a ajuns să fie legitimat la Olimpia Satu Mare, unde face şi naveta de câte ori pleacă la concursuri.

Echipă cu care a ajuns şi campion balcanic şi multiplu campion naţional la spadă şi consecutiv.

Din păcate, politica instituţiei sau orgoliile unor angajaţi nu-i permit lui Adrian să-şi continue antrenamentele în sala de la UNEFS.

Chiar dacă lucrează în ture, la penitenciar, Adrian Dabija spune că nu a sărit niciodată vreun antrenament.

„Eu nu lipsesc, adică intru la 6:30 şi până la 19:00, la serviciu, iar de la 19.20 până la 21.00 sunt în sala de scrimă în fiecare zi. Când nu sunt la muncă, ajung și dimineață la sală, ajung și seara la sală, adică fac două antrenamente pe zi. Când am început munca în penitenciar, am ajuns la tură zi-noapte, liber-liber, zi-noapte liber-liber. M-am chinuit vreo 3 ani de zile cu programul ăsta, dar tot nu am lipsit niciodată de la antrenamente”, mai povesteşte sportivul, pentru Gândul.

Ca gardian, se antrenează cu criminali şi violatori, iar ca spadasin, s-a „bătut cu marile puteri ale lumii”

A fost întrebat de multe ori de ce continuă să facă sacrificii pentru sport, deşi scrima pare să nu fie considerat un sport-rege pentru politicile publice ale celor care conduc destinele sportului.

Însă, crede că poate schimba mentalităţi odată ce va deveni antrenor.

„Da, e foarte multă muncă. OK, am fost obișnuit la un moment dat v-am zis partea de juniorat, de cadeți, am dominat-o și m-am bătut cu marile puteri ale lumii: Rusia, Franța, Spania, Italia. Adică îmi plăcea să bat campionii olimpici care sunt acum actuali. Îi băteam la juniori, nu existau să mă bată. Ulterior, eu a trebuit să merg să lucrez. Ei au avansat prin sponsorizări”.

În timp ce sportivii cu care se luptă în competiţii, de peste hotare, se bucură de sponsorizări, Adrian Dabija „se antrenează” cu criminali şi violatori.

Spune că a crescut pe Plevnei-Cotroceni, o zonă rău-famată care i-a permis să-i vadă eliberaţi din penitenciar pe mulţi dintre copiii cu care se juca.

„Eu mă duc și mă pregătesc cu un criminal. Stăm de vorbă vreo 12h sau cu un violator, sau cu un pedofil. 3 ani de zile am fost pe secție, am lucrat pe secția de arestați preventiv. După 3 ani, am fost mutat la sectorul Vizită, unde am scăpat de turele de noapte.”

Scrima este pentru Adrian Dabija locul în care se vindecă de urâtul cotidian, iar drumul până la sala de antrenament înseamnă să-şi „modeleze antrenamentul”.

„Dacă sunt focusat 100%, nu am de ce să mă mai focusez pe partea de penitenciar. Apoi, am plecat spre casă, ca tată”, mai spune scrimerul.

A fost nr. 1 mondial, este campion balcanic şi a câştigat Cupa României de 4 ori, consecutiv

În ciuda eforturilor pe care le face ca să se antreneze, să participe şi la competiţii, să meargă şi la serviciu, şi să fie şi cap de familie, Adrian Dabija deţine un palmares semnificativ.

În 2015-2016 a devenit lider la nivel mondial la spadă, în 2018-2019 a fost singurul câştigător de Cupă Mondială adjudecată de un junior.

A fost medaliat la Europenele de tineret şi finalist al mai multor competiţii de gen. Mereu s-a situat în primii opt clasaţi, în lume.

Ca senior, deține Cupa României de patru ori, consecutiv, din 2022 şi până în 2025. În toamnă, va avea loc o nouă ediţie.

„Sunt campion absolut. Dețin toate categoriile din România câștigate pe fiecare an și cu un an înainte. Am câștigat și la 19 ani, la 20 și la tot ce există în țară. Am câștigat campionatul național de seniori. Sunt campion național la seniori de 10 ori, la echipe, plus de patru-cinci ori la individual. Cupa României, o am, individual, de patru ori. Anul ăsta s-ar scrie istorie. Este a 5-a oară, nu știu dacă s-a mai realizat, mă refer din anii ’60 încoace, să fie câștigată de cinci ori consecutiv de același spadasin”.

Adrian Dabija va transforma concediile cu familia în concedii pentru antrenament. Se pregăteşte pentru olimpiada din 2028, din Los Angeles.