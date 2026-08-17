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Petrișor Peiu critică reacția lui Bolojan și a șefei CCR după întâlnire: Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic

Petrișor Peiu critică reacția lui Bolojan și a șefei CCR după întâlnire: Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic
Petrișor Peiu critică reacția lui Bolojan și a șefei CCR după întâlnire
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Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu rămâne principalul subiect de dezbatere în politica românească. Premierul și șefa Curții Constituționale țin capul de afiș al discuțiilor, iar Petrișor Peiu a oferit și el o reacție.

Liderul senatorilor AUR a scris pe social media ce părere are despre întâlnirea celor doi.

Peiu remarcă explicațiile oferite

Pe contul personal de Facebook, Petrișor Peiu critică reacția avută de Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu după întâlnire. În opinia sa, „Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic” de care actorii momentului se folosesc după bunul plac.

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„Modul ambiguu în care Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan se referă la discuția lor nu face decât să justifice neîncrederea în principalele instituții ale statului.

Curtea Constituțională se dovedește a fi doar un biet instrument politic, la dispoziția partidului care a numit judecătorii.

Un stat în care se întâmplă asemenea monstruozități antidemocratice este un stat eșuat”, a scris Peiu.

Scandalul Tănăsescu-Bolojan ajunge în Senat

Biroul Permanent al Senatului se va reuni luni, 17 august, pentru „clarificarea situației” cu privire la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul demis Ilie Bolojan, potrivit unui anunț transmis duminică senatorilor.

Anunțul vine la puțin timp după ce senatorul Ninel Peia (PACE) a solicitat convocarea de urgență a Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, ca urmare a informațiilor cu privire la întrevederea neoficială dintre Bolojan și președinta CCR. Parlamentarul susține că un astfel de dialog ferit de ochii publicului ridică semne grave de întrebare asupra independenței instituțiilor din statul de drept.

Solicitarea a fost depusă duminică, 16 august, la Biroul Permanent al Senatului României. Demersul, sprijinit de peste o treime dintre membrii Senatului, vizează clarificarea împrejurărilor în care a avut loc discuția din 14 august 2026 dintre premierul demis și președinta CCR precum și evaluarea eventualelor consecințe instituționale.

Explicațiile Siminei Tănăsescu

Între timp, CCR a venit cu explicații legate de întâlnirea dintre ea și premierul demis. Într-un comunicat de presă se arată că reperele etice și profesionale alături de conduita șefului Curții Constituționale ar trebui să excludă varianta în care șefa CCR își depășește atribuțiile funcției.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Totodată, conduita constantă și publică, precum și reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, concluzionează comunicatul CCR.

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