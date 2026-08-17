Trump a ordonat reducerea exercițiilor militare cu Coreea de Sud, după refuzul Seulului privind implicarea în războiul împotriva Iranului

Donald Trump a cerut Pentagonului să reducă „substanțial” exercițiile militare cu Coreea de Sud, invocând costurile, relația cu Kim Jong Un și refuzul Seulului de a se implica în acțiunile împotriva Iranului.

Președintele Donald Trump a cerut Pentagonului, cu doar câteva ore înainte de debutul unuia dintre cele mai importante exerciții militare comune cu Coreea de Sud, să reducă „substanțial” amploarea manevrelor. Liderul de la Casa Albă și-a justificat decizia prin costurile ridicate, dar a adus în discuție și refuzul Seulului de a se implica în acțiunile împotriva Iranului, relatează BBC.

Exercițiile anuale „Ulchi Freedom Shield” sunt programate în perioada 17-27 august și ar urma să implice aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni.

Cu numai câteva ore înainte de începerea lor, Trump a anunțat pe Truth Social că este prea târziu pentru anularea completă a exercițiilor, însă a precizat că „nu era mulțumit” de faptul că Statele Unite acceptaseră participarea în forma stabilită inițial.

Președintele american și-a argumentat poziția inclusiv prin relația pe care spune că o are cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Având în vedere relația mea foarte bună cu Kim Jong Un, din Coreea de Nord, nu sunt mulțumit de faptul că Statele Unite au acceptat, cu mult timp în urmă, să participe la exerciții militare comune cu Coreea de Sud. Aceste exerciții nu sunt doar costisitoare, o mare parte din aceste costuri fiind suportate de Statele Unite ale Americii (ca de obicei!), ci transmit un semnal total inadecvat și ostil către o țară care, de când Donald J. Trump este președinte, s-a comportat într-un mod neamenințător și respectuos. Prin urmare, și având în vedere că este prea târziu pentru a le anula, l-am instruit pe secretarul de război, Pete Hegseth, să reducă substanțial amploarea exercițiilor militare comune! ”, a scris Donald Trump.

Manevrele au fost concepute inclusiv pentru a pregăti forțele americane și sud-coreene pentru noile tipuri de amenințări dezvoltate de Coreea de Nord. Potrivit oficialilor, programul include operațiuni de contracarare a dronelor, bruiaj GPS și răspuns la atacuri cibernetice.

În ultimii ani, exercițiile s-au îndepărtat parțial de scenariile bazate pe foc real și s-au concentrat mai mult asupra simulărilor computerizate ale atacurilor cu rachete și operațiunilor cibernetice.

Trump încearcă din nou să deschidă ușa negocierilor cu Kim Jong Un

Reducerea exercițiilor militare comune cu Seulul nu reprezintă o idee nouă pentru Donald Trump. Încă din primul său mandat, liderul american a criticat aceste manevre, pe care le-a descris drept prea costisitoare și „provocatoare”.

Trump a avut de-a lungul timpului divergențe cu Seulul și în privința împărțirii costurilor pentru cei aproximativ 28.500 de militari americani staționați în Coreea de Sud.

Pentru Phenian, exercițiile comune americano-sud-coreene reprezintă de multă vreme un motiv de tensiune. Regimul nord-coreean le prezintă în mod constant drept pregătiri pentru o eventuală invazie.

Decizia lui Trump apare într-un moment în care Coreea de Nord continuă să își demonstreze capacitățile militare. Miercuri, Phenianul a lansat o rachetă balistică de pe coasta estică spre Marea Japoniei, potrivit armatelor din Coreea de Sud și Japonia. Testul a venit la numai șase zile după o altă lansare, din 6 august, a unei rachete balistice nord-coreene cu rază scurtă de acțiune.

Jenny Town, șefa programului „38 North” al Stimson Center, consideră că mișcarea președintelui american ar putea avea în spate dorința acestuia de a redeschide canalul diplomatic cu Kim Jong Un.

„Această decizie ar putea face parte dintr-un efort mai amplu de a crea o oportunitate diplomatică cu Phenianul, așa cum și-a dorit în mod constant Trump de la revenirea la putere, deși natura întâmplătoare a acestei mișcări este puțin probabil să facă o impresie deosebită la Phenian”, a transmis Jenny Town, șefa programului „38 North” al Stimson Center.

Relația dintre Trump și Kim a trecut, de-a lungul anilor, prin schimbări spectaculoase.

În perioada celor mai puternice tensiuni, Trump l-a ironizat pe liderul nord-coreean numindu-l „micul om-rachetă” și a amenințat Phenianul cu „foc și furie”. Kim Jong Un a răspuns la rândul său prin atacuri verbale, susținând că îl va „îmblânzi cu foc pe bătrânul nebun al SUA”.

Ulterior, relația s-a schimbat radical. Cei doi lideri au participat la trei summituri, iar Trump a ajuns să spună că „ne-am îndrăgostit” după schimbul de scrisori cu liderul nord-coreean.

Apropierea personală dintre cei doi nu a produs însă o schimbare decisivă în dosarul nuclear. Coreea de Nord și-a continuat programele de arme nucleare și rachete balistice.

Refuzul Coreei de Sud privind Iranul, invocat direct de Trump

Dincolo de relația cu Phenianul, Donald Trump a introdus în explicația deciziei sale și un element aparent separat de situația din Peninsula Coreeană: poziția Seulului față de Iran.

Președintele american a dezvăluit că i-a cerut omologului său sud-coreean ca țara acestuia să se alăture eforturilor împotriva programului nuclear iranian, însă răspunsul primit a fost negativ.

„Deși este oarecum fără legătură (?), l-am întrebat recent pe președintele Coreei de Sud dacă ar dori să ni se alăture în denuclearizarea Republicii Islamice Iran, iar ei au răspuns: «Nu, mulțumim!»”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Decizia privind exercițiile intervine într-un moment în care oficialii militari americani avertizează că experiența dobândită de Coreea de Nord în războiul din Ucraina poate reprezenta o provocare suplimentară pentru securitatea regională.

Militarii nord-coreeni care au luptat alături de forțele Rusiei ar fi acumulat experiență directă într-un conflict modern, inclusiv în utilizarea sistemelor fără pilot, război electronic și operațiuni cibernetice.

În paralel, cooperarea militară dintre Moscova și Phenian s-a extins și în domeniul armamentului.

Ucraina a afirmat săptămâna trecută că rachete fabricate în Coreea de Nord au fost utilizate într-un atac rusesc cu rachete balistice asupra unei oțelării din Zaporojie. Șapte muncitori au murit, iar producția a fost oprită. Potrivit Kievului, în același atac au fost utilizate și rachete hipersonice rusești „Zircon”.

Capacitățile strategice ale Phenianului provoacă îngrijorări și în Statele Unite.

Generalul-locotenent Joseph Jarrard, înalt oficial al Comandamentului Nord al SUA, a avertizat că nord-coreenii au testat cu succes rachete balistice intercontinentale cu „o putere de propulsie suficientă pentru a lansa o încărcătură nucleară oriunde în America de Nord”.