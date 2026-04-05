Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre conflictul din Orientul Mijlociu și despre greșelile care au fost făcute de către Donald Trump în acest context.

Ion Cristoiu susține că scopul Statelor Unite în Iran nu ar fi fost răsturnarea regimului. El vorbește despre o acțiune de a reține Iranul din expansiunea sa ca putere politică. Scopul principal este limitarea amenințării acestuia la nivel mondial.

„Eu cred că ceea ce spune Donald Trump în ultima vreme arată că și-a atins sau își atinge obiectivul, care este nu răsturnarea regimului, ci punerea Iranului la punct acolo unde este.”

Principala problemă în abordarea lui Donald Trump a fost modul în care a gestionat comunicarea politică. Gazetarul susține că acesta nu a reușit să colaboreze eficient cu celelalte state. În loc să le informeze despre pericolul pe care îl poate reprezenta Iranul la nivel global, spune Cristoiu, a ales să acționeze unilateral.