Ion Cristoiu: „S-a decis schimbarea lui Ilie Bolojan cu Cătălin Predoiu. Coaliția trebuie să dispară pentru că nu ține cont de voturile românilor”

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre viitorul coaliției de guvernare și despre cine ar fi potențialul viitor premier în scenariul unei înlăturări a lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu este de părere că recentele declarații ale președintelui PSD, Sorin Grindeanu, denotă o situație de tensiune maximă la nivelul coaliției. Gazetarul prezice o rupere la nivelul guvernării, deoarece atacul la adresa lui Ilie Bolojan denotă faptul că această formațiune nu poate merge mai departe cu aceeași conducere.

„Este foarte greu, este ca războiul din Iran. E foarte greu ca cele două părți să dea acum înapoi radical. Deja dacă Grindeanu, pe care l-am suspectat că joacă teatru, ar fi vrut să încheie, era pe textul cu bugetul. Faptul că, după buget, el a avut ieri un moment în care este clar că nu mai are nicio legătură cu coaliția, adică partidul de guvernământ a dat un comunicat în care îl atenționează pe premier. Păi deja gata. Faptul că a fost public, faptul că e de partea lui.”

PSD în acest moment aplică o singură tactică asupra PNL, mai exact pune presiune pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan de la șefia partidului și din poziția de premier, afirmă Cristoiu. De asemenea, spune el, principala variantă de premier, agreată și de partide, dar și de Cotroceni, ar fi chiar viceprim-ministrul Cătălin Predoiu.

„În cadrul acestei coaliții, un partid, cel mai important, nu mai vrea să fie premier Ilie Bolojan. Toată campania este împotriva, nu a PNL-ului, ci a lui Bolojan. Problema o știi foarte bine și tu, este că e vorba de a-l schimba pe Bolojan cu un alt tip din PNL pe care îl știm toți. Cine este? Deocamdată Cătălin Predoiu, care este agreat, după părerea mea, și de Cotroceni. În acel moment noi avem o problemă, deoarece gruparea lui Ilie Bolojan, care a pus stăpânire pe PNL, încă face ca partidul să nu se poată rupe. Și atunci Grindeanu are o tactică PSD-istă. Trebuie să facă acum presiune asupra PNL-ului, scoateți-l. Din punctul de vedere al interesului național, există un dublu interes ca el să plece. Unu, este clar că coaliția nu mai merge așa. Nu poți să ții o țară întreagă în instabilitate pentru un om, chiar dacă ăla este Apostolul Pavel.”

