Ion Cristoiu: „DOCUMENTUL despre care vorbește Nicușor Dan este o prezentare în PowerPOINT”

Ion Cristoiu explică în emisiunea lui Marius Tucă din 2 octombrie 2025 că nu există un raport oficial așa cum s-a prezentat, ci doar o prezentare PowerPoint care nu reprezintă un document autentic sau o cercetare serioasă. El susține că acest “document” este o escrocherie, fiind un fragment extras dintr-un rechizitoriu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu mai spune că raportul autentic trebuie să fie întocmit de o comisie oficială, cu un număr de înregistrare și semnături, lucru care lipsește aici. Mai mult, prezentarea conține doar imagini și grafice simpliste, unele chiar ridicole.

„Așa zisul document este o chestiune foarte simplă, da? Marius Iacob este acel gen de procuror, tipic procuror, care întotdeauna face niște paranteze fără nicio legătură. Și el a introdus de la pagina 4 la nu știu când, pe ideea cum au intervenit rușii la primul tur. E foarte importantă asta. Omul a luat acest fragment și l-a pus în PowerPoint și l-a prezentat ca fiind al lui. Deci, primul lucru este escrocherie. Doi, nu e niciun raport” , spune Ion Cristoiu.

De asemenea, publicitul Cristoiu critică reacția rapidă a unor persoane publice care au declarat că au citit raportul doar în baza acestui PowerPoint cu desene. Totodată, Ion Cristoiu evidențiază lipsa clarității și seriozității în pregătirea și distribuirea acestui material în media