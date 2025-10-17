Ion Cristoiu: „EUROPENII vor „saluta” conversația dintre Putin și Trump și vor repeta același narativ cu pacea justă”

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 16 octombrie 2025, analizează convorbirea telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, evidențiind o schimbare radicală în narativul despre războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Inițial, se vorbea despre un Trump dezamăgit de Putin care sprijinea Ucraina prin livrarea de rachete Tomahawk, iar Rusia era considerată un „tigru de hârtie”. Însă, după convorbirea dintre cei doi, Marius Tucă subliniază că totul a devenit un „balet diplomatic”, în care se pare că s-au bătut palma pe cele mai importante puncte, inclusiv între consilierii Lavrov și Rubio.

„Trump e dezamăgit de Putin. Rusia e un tigru de hârtie. Gata, Trump s-a schimbat. Are loc o convorbire telefonică. Nu mi s-a părut ciudat că a vrut să vorbească, pentru că, normal, tu vrei să negociezi, înainte de a te întâlni cu ei” , spune Ion Cristoiu . „Exact ce spuneați cu criza rachetelor. Iar tot ce s-a întâmplat de atunci încoace n-a fost altceva decât un balet diplomatic, pentru că asta spune discuția, convorbirea de astăzi” , subliniază Marius Tucă.

Moderatorul emisiunii mai punctează rolul premierului maghiar Viktor Orban, care pare să fie singurul lider european cu care Trump comunică direct și care organizează o eventuală întâlnire la Budapesta între Trump, Orban și Putin