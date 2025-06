Ion Cristoiu: „Există riscul ca din conflictul Israel-Iran să izbucnească al treilea RĂZBOI mondial”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre conflictul dintre Iran și Israel. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre conflictul dintre Israel și Iran. Acesta a menționat îmbogățirea nucleară a Iranului, dar și prudența Israelului. Pentru Israel, spune jurnalistul, este o chestiune de viață și moarte ca Iranul să nu reușească să facă bomba atomică. Cristoiu a vorbit și despre sindromul bombei nucleare. Dacă acest sindrom va fi spart, poate începe un război nuclear de proporții inimaginabile.

„Eu abordam acum, în final, lucrul, evenimentul cel mai grav pe cale de a se petrece, și anume atacarea Iranului de către Israel. Pe zi ce trece, pe minut ce trece, acolo lucrurile, ca să folosesc o expresie neanalitică, se împut. Iranul deja merge până la capăt cu îmbogățirea nucleară, cu crearea bombei atomice. Nu mai poate fi oprit prin negocieri. Israelul e în stare să atace în acel moment. Să nu uităm că între Rusia și Iran este un parteneriat strategic militar. Deci noi acuma ne ocupăm toți de războiul ăsta din Ucraina, dar există riscul ca de acolo să izbucnească cel de-al 3-lea război mondial. Dacă dincoace a mai putut fi ținut sub control, dincolo ai de-a face cu un Israel, care n-are mamă, n-are tată. Este o chestiune de viață și de moarte pentru Israel, ca Iranul să nu facă bomba atomică. Iranul acum nu se mai oprește cu toate încercările lui Trump de a obține pacea. Cred că acest război care va fi în Orientul Apropiat, dacă va fi, va duce la ceea ce numesc eu, spargerea sindromului bombei nucleare. Din 1945, omenirea stă sub această spaimă, sub acest sindrom. Probabil Israelul va folosi această bombă nucleară tactică și va spune că au murit cam 1 milion de oameni. Nu e așa mult, nu moare toată planeta… Să știi că e foarte important. Dacă se sparge acest sindrom, această spaimă, la un moment dat, vor spune bine, hai și cu un război nuclear, că mai rămâne o parte din planetă. Or să apară tot felul de teoreticieni care vor zice că nu moare toată planeta, că mai rămân balenele…”, a explicat jurnalistul.