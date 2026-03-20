Ion Cristoiu „În cazul războiului din Iran avem un plan care nu se vede și unul care este ascuns sub forma unui război economic”

În ediția de joi seară, 19 martie 2026, a emisiunii Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a oferit o perspectivă incisivă asupra strategiei lui Donald Trump, subliniind că ceea ce pare un haos, aparent ascunde un plan calculat de negustor.

Ion Cristoiu a detaliat că, dincolo de aparențe, există un conflict militar aparent lipsit de importanță, care maschează de fapt un război economic global cu principalele efecte vizate fiind cele economice. Trump ar fi declanșat acest război prin tarife vamale împotriva celor doi mari adversari: China și Uniunea Europeană.

„Are un plan care se vede și pare că nu are plan, dar Donald Trump are. Da, sub impresia asta a lui, el urmărește ceva, de negustor. Dar dincolo de asta, după părerea mea există un conflict militar care nu are importanță, care de fapt este un conflict militar, de fapt este un conflict economic. Este un război economic dus sub o umbrelă… Imaginea unui război militar. Principalele efecte urmărite de Donald Trump sunt cele economice. De aceea a pornit un război economic mondial împotriva Chinei, cu deosebire și împotriva Uniunii Europene, cei doi mari adversari. Și a pornit cu tarifele astea” , spune Cristoiu

Ion Cristoiu a legat aceste mișcări de evenimente curente, precum tensiunile din strâmtori și criza petrolului, care afectează principala consumatoare de energie din lume.