Ion Cristoiu: „Iranul a sărit peste umbra lui. Dintr-o putere regională, devenea o amenințare globală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre acțiunile Iranului, comparând modul de operare cu doctrina Uniunii Sovietice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ion Cristoiu susține că Iranul și-a depășit poziția de putere în Orientul Mijlociu, încercând să-și extindă influența și în alte regiuni. De la autoritatea militară care s-a încercat a fi impusă la autoritatea religioasă, invitatul remarcă similarități cu doctrina bolșevicilor. În ambele cazuri, spune gazetarul, se remarcă o intenție mesianică după care se ghidează acțiuni groaznice.
„Am explicat că, plecând de la discursul de aseară, Iranul, la un moment dat, sub această autoritate religioasă, și-a depășit propria umbră. Adică, dintr-o putere, cum spune el, rațională, geopolitică în zonă, a devenit o putere militară. Dar este foarte interesant ce spune el, că este asemănător cu Uniunea Sovietică a bolșevicilor, cu intenții mesianice.”
De asemenea, acesta atrage atenția asupra modului de operare al Iranului, considerându-l similar cu cel al bolșevicilor. Comparația vizează atât misiunea mesianică în numele căreia se ghidează, cât și modul de operare militar.
„Deci pot compara asta cu Uniunea Sovietică, nu a lui Stalin. Căci până la Stalin, bolșevicii ruși aveau drept temă mesianismul. Nu cel rusesc. «Noi suntem adevărații urmași ai lui Marx și noi vom duce Revoluția Mondială în toate țările.» Dacă punem în loc faptul că și comunismul era o doctrină, doctrina aceasta a ayatolahilor este o viziune apocaliptică asupra lumii. «Noi suntem adevărații urmași ai profetului.» Dacă observați acest război, ei au arme ofensive. E foarte interesant. Adică te-ai fi așteptat să aibă arme defensive, să se apere.”