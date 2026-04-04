Ion Cristoiu: „Iranul a sărit peste umbra lui. Dintr-o putere regională, devenea o amenințare globală”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre acțiunile Iranului, comparând modul de operare cu doctrina Uniunii Sovietice.

Ion Cristoiu susține că Iranul și-a depășit poziția de putere în Orientul Mijlociu, încercând să-și extindă influența și în alte regiuni. De la autoritatea militară care s-a încercat a fi impusă la autoritatea religioasă, invitatul remarcă similarități cu doctrina bolșevicilor. În ambele cazuri, spune gazetarul, se remarcă o intenție mesianică după care se ghidează acțiuni groaznice.

„Am explicat că, plecând de la discursul de aseară, Iranul, la un moment dat, sub această autoritate religioasă, și-a depășit propria umbră. Adică, dintr-o putere, cum spune el, rațională, geopolitică în zonă, a devenit o putere militară. Dar este foarte interesant ce spune el, că este asemănător cu Uniunea Sovietică a bolșevicilor, cu intenții mesianice.”

Ion Cristoiu: „Iranienii folosesc arme ofensive, te-ai fi așteptat să aibă arme defensive, să se apere”

De asemenea, acesta atrage atenția asupra modului de operare al Iranului, considerându-l similar cu cel al bolșevicilor. Comparația vizează atât misiunea mesianică în numele căreia se ghidează, cât și modul de operare militar.