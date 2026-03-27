Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”

Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre cum crede el că ar putea arăta o coaliție de guvernare în scenariul în care Ilie Bolojan ar fi înlăturat din poziția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gazetarul Ion Cristoiu afirmă că actuala criză din guvern poate fi rezolvată prin demisia premierului Ilie Bolojan. Ulterior, spune acesta, s-ar relua consultările la Cotroceni, formându-se o nouă coaliție, cu un nou program de guvernare. Adaugă invitatul faptul că, în perspectiva sa, USR ar putea rămâne la guvernare doar în cazul în care actualul premier ar fi înlocuit de către Cătălin Predoiu.

„Se rezolvă criza dacă e la curent Nicușor Dan în două zile. Se întrunesc, pleacă din misiune, că trebuie să demisioneze, este criză de guvern, se reiau consultările la Cotroceni. Se duc din nou ăștia la Cotroceni și se formează o nouă coaliție. În sensul unei noi coaliții în care se schimbă și programul. USR-ul rămâne cu condiția să fie Cătălin Predoiu premier. USR a câștigat mai mult decât trebuie din cauza lui Bolojan.”

De asemenea, Cristoiu atrage atenția asupra lipsei de corelare între numărul de voturi al partidelor și pozițiile primite în guvern. USR ar fi primit, spune el, niște ministere mult prea importante, raportat la numărul de voturi.

„Se face un nou guvern. Așa se face, se vor răsplăti și niște tipi de la PNL care l-au ajutat pe Bolojan să plece. USR poate fi într-o coaliție, dar în orice țară normală se respectă votul lor, ei nu trebuia să aibă Externele. Puterea a obosit, s-a uzat un an de zile. E nevoie de o falsă reînviere. Gândește-te, se face un nou guvern. Noul premier nu va renunța la măsurile de austeritate de până acum. Poporul va spune, bine că am scăpat de ăla. S-a observat că la Ceaușescu toate relele s-au pus pe seama lui. Cel care va veni va fi mai zâmbitor. Nu va renunța la acele măsuri, dar lumea va avea impresia că trăiește mai bine.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe