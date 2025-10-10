Ion Cristoiu: „Naumescu ne spune că s-a dus la restaurant cu Nicușor Dan și i-a propus să candideze la președinția României”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a relatat modul în care președintele Nicușor Dan ar fi decis să se înscrie în alegerile prezidențiale, după anularea acestora în decembrie 2024. Cristoiu a evidențiat, de asemenea, câteva aspecte curioase din perspectiva sa cu privire la candidatura acestuia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu a povestit că, potrivit declarațiilor lui Valentin Naumescu, în ziua anularii alegerilor, pe 6 decembrie, Nicușor Dan se afla la Cluj pentru a primi un premiu din partea organizației acestuia. În timpul evenimentului, ar fi fost primită vestea anulării alegerilor. Cristoiu relatează că, după decernarea premiului, la masă, Naumescu și alte persoane din organizație i-ar fi propus lui Nicușor Dan să participe la alegerile prezidențiale.

„Am descoperit acum acea poveste de la Cluj cu Naumescu. La Cluj era un domn Naumescu. El are o organizație. Și acea organizație acordă în fiecare an un premiu. Premiul ăsta l-au primit Maia Sandu, Emilia Șercan și urma să-l primească europeanul Nicușor Dan pe data de 6. Acum, Valentin Naumescu, care a ajuns consilier la Cotroceni, a povestit în aceste zile ce s-a întâmplat. Deci, noi avem acum o imagine. Și spune așa: în ziua aceea, pe 6 decembrie, la ora 3 și ceva, când s-a dat comunicatul, Nicușor Dan primea premiul. S-a creat rumoare în sală. Și Nicușor Dan a aflat împreună cu noi, zice el, că s-au anulat alegerile. Anularea alegerilor ne-a buimăcit pe toți. Mai ales că nu se spunea când se vor relua.”

Ion Cristoiu: „A doua zi, după anularea alegerilor, 20 de ONG-uri au inițiat o acțiune pentru susținerea candidaturii lui Nicușor Dan”

Cristoiu evidențiază, în primul rând, răspunsul afirmativ al președintelui Nicușor Dan, în contextul în care fusese recent reales la Primăria Capitalei. În al doilea rând, Cristoiu subliniază că, a doua zi, aproximativ 20 de ONG-uri pregătiseră deja acțiuni pentru susținerea candidaturii lui Nicușor Dan.