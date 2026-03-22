Ion Cristoiu: „Nicușor Dan amână orice decizie la nesfârșit. Este catastrofal pentru România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat felul în care Nicușor Dan gestionează situații, în contextul crizei generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Invitatul a spus că modul în care sunt luate deciziile la nivel politic poate afecta statul român. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitatul a spus că Nicușor Dan ar avea o tendință constantă de a amâna deciziile și de a le analiza excesiv. El consideră că această abordare poate avea consecințe negative în momente critice.
„Deci, Nicușor Dan are rolul rar. Este calmant. E distonocalm, da? El are… Da, el are o chestiune. El are o problemă. O problemă personală, de personalitate, care probabil i-a marcat viața și probabil că totuși a reușit să intre într-o relație cu doamna, datorită doamnei. Păi da, el are două caracteristici foarte importante, catastrofale pentru România. Amână decizia. La nesfârșit. E o chestie bolnăvicioasă. Dar cred că și ca bărbat, și ca tată. El se teme de decizie. Și atunci are două strategii. Le știm deja. Una este analizează. Cum e acum cu Iranul. Ardea lumea și el… Nu mai răspunde.”, afirmă acesta.