Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre jocul lui Bolojan și felul în care s-a raportat la PSD. Jurnalistul vorbește despre felul în care politivienii au gestionat o situație sensibilă legată de respectarea unei hotărâri judecătorești. Cristoiu susține că decizia Coaliției de a nu respecta aceste hotrâri ar avea consecințe grave. Acesta afirmă că Ilie Bolojan ar fi avut o strategie pentru a pune Partidul Social Democrat într-o lumină nefavorabilă. În opinia sa, PSD nu a obținut beneficii reale din această situație, ci dimpotrivă, a suferit o pierdere de imagine.
„Eu cel mai grav este… Mă mir că nu faci gălăgie. Este faptul că Coaliția a decis azi să nu se mai respecte hotărârile judecătorești. Ei nu-și dau seama. Există niște hotărâri judecătorești ca niște judecători să primească banii. Păi trebuie după mine să vină statul și să spună… Și la Grindeanu că el a fost de acord. Consecințe sunt catastrofale. Încă o dată se pune la îndoială hotărârea. Nu cred. Acolo a fost un joc mai deștept a lui Bolojan și i-a tras-o lui Grindeanu. Prima dată am crezut și eu că se rupe Coaliția dar nu se rupe din câte văd. A fost un dezastru pentru PSD de imagine, pentru că s-a jucat bine. Da adică aici a prins lașitatea lui Grindeanu. Adică el a mers pe ideea nu avem bani. Și s-a dus cum ar veni la tine. Și a zis: Bă eu fac rost de bani. Bun, ca să deblochez, dar facem o ilegalitate. Partidul Social Democrat nu a câștigat nimic. Pensionarilor li se rupe. Nici nu știu ce categorie este? Partea activă a societății, cea care ar trebui să voteze azi… Adică Ilie Bolojan a lucrat așa de bine încât în ochii părții active, a oamenilor ăstora, nu pensionarilor. Că pensionarii oricum mor și nu votează. A trecut drept un partid nu știu cum să spun… Poți să-mi spui și mie ce a câștigat PSD-ul acum?”, a declarat jurnalistul.