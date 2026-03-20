Ion Cristoiu: „Bolojan a făcut un joc foarte deștept și i-a pedepsit pe PSD-iști. Am crezut că se va rupe Coaliția, dar nu se întâmplă”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre jocul lui Bolojan și felul în care s-a raportat la PSD.

Ion Cristoiu: „Consecințele sunt catastrofale. Încă o dată se pune la îndoială hotărârea. Nu cred. Acolo a fost un joc mai deștept a lui Bolojan și i-a tras-o lui Grindeanu. Prima dată am crezut și eu că se rupe Coaliția dar nu se rupe din câte văd.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre jocul lui Bolojan și felul în care s-a raportat la PSD. Jurnalistul vorbește despre felul în care politivienii au gestionat o situație sensibilă legată de respectarea unei hotărâri judecătorești. Cristoiu susține că decizia Coaliției de a nu respecta aceste hotrâri ar avea consecințe grave. Acesta afirmă că Ilie Bolojan ar fi avut o strategie pentru a pune Partidul Social Democrat într-o lumină nefavorabilă. În opinia sa, PSD nu a obținut beneficii reale din această situație, ci dimpotrivă, a suferit o pierdere de imagine.