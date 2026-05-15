Noi documente publicate de Biroul de Etică Guvernamentală din SUA arată că președintele Donald Trump a fost implicat în 2026 în tranzacții financiare de amploare legate de companii precum Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia sau Boeing.

Documente financiare publicate joi de Biroul de Etică Guvernamentală al Statelor Unite (OGE) arată că președintele Donald Trump a fost implicat în 2026 într-o serie de tranzacții bursiere și operațiuni financiare care vizează unele dintre cele mai mari companii americane, scrie Reuters.com.

Potrivit documentelor oficiale, valoarea totală a tranzacțiilor se ridică la câteva sute de milioane de dolari, fiind menționate operațiuni legate de giganți din tehnologie, industrie și transport aerian.

Printre companiile enumerate se află Amazon, Apple, Microsoft, Uber, Nvidia și Boeing. Pentru fiecare dintre aceste companii, sumele raportate în documente variază între 1 milion și 5 milioane de dolari.

Vânzări de zeci de milioane de dolari

Documentele publicate de OGE includ și operațiuni de vânzare la scară largă, în special în cazul unor companii precum Microsoft, Amazon și Meta. Unele dintre tranzacțiile raportate au valori estimate între 5 milioane și 25 de milioane de dolari.

Fișierele făcute publice nu oferă însă detalii precise despre natura exactă a activelor implicate. Nu este clar dacă operațiunile au vizat acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Biroul de Etică Guvernamentală al SUA are rolul de a monitoriza și preveni eventuale conflicte de interese financiare în cadrul administrației federale americane.

Potrivit informațiilor oficiale, activele liderului de la Casa Albă sunt administrate printr-un trust controlat de fiul său, Donald Trump Jr. Documentele precizează că este vorba despre un trust revocabil, ceea ce înseamnă că președintele american poate recăpăta controlul direct asupra activelor sale în orice moment.

