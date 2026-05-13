Ion Cristoiu: „Summitul B9 a fost o frecție. Nu este o alianță regioanală, ci un talk-show între câteva state”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Summitul B9 de la București a fost o întâlnire complet inutilă. Acesta a început prin a spune că nu vede rostul unei asemenea sindrofii. Jurnalistul afirmă ironic că șefii de stat s-au întâlnit să facă un Talk-Show. Atâta timp cât pe Trump nu îl mai interesează NATO, adaugă acesta, orice întâlnire de acest fel este inutilă.
„Summitul B9 este o frecție. Este în același timp, este concomitent cu desfășurarea acestei sindrofii.. N-am înțeles rostul. Deci nu este o alianță regională, ci în cadrul NATO… În cadrul NATO, câteva țări au hotărât să facă un Talk-Show… Că eu nu văd sensul. Cică se întâlnesc pentru ca să întărească Flancul Estic. Nato însă este o organizație militarizată. Nu poți să întărești Flancul Estic, că așa vrei tu… Trump a spus că nu îl interesează. Îl citez pe Donald Trump, președintele SUA: >. Istoria spune în felul următor, NATO a fost creat în 1981 și a fost o organizație creată pentru ca Occidentul să fie apărat de America. Fără America nu există NATO. Deci dacă ăla care este șeful SUA zice că nu îl interesează, nu neapărat Flancul Estic, ci NATO în general… Ai noștri s-au adunat aici și au hotărât că Rusia e un pericol și că să întărească Flancul Estic… Cine să îl întărească? Pentru că ei sunt parte din NATO.”, a explicat jurnalistul.