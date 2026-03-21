Ion Cristoiu: „Războiul din Ucraina s-a transformat dintr-unul Ucraina – Rusia în unul Europa – America”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre cum lupta locală dintre Rusia și Ucraina s-a transformat mai degrabă într-un conflict la scară globală, între Statele Unite ale Americii și cele mai mari puteri europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ucraina ar fi căpitulat rapid în fața Rusiei, susține Ion Cristoiu, dacă nu ar fi avut sprijinul țărilor europene, despre care invitatul sugerează că ar avea ca scop mai degrabă perpetuarea conflictului din est decât sprijinirea Ucrainei.

De asemenea, printr-o remarcă sarcastică, Cristoiu sugerează că Ucraina ar fi trimisă să obțină fonduri din România, punctând atitudinea de subordonare a liderilor români față de omologii lor din Vest, precum Emmanuel Macron.

„Războiul acesta s-a lungit pentru că Zelenski a avut în spate Uniunea Europeană. Deci, de fapt, războiul din Ucraina s-a transformat, spun o chestie, dintr-un război Ucraina-Rusia, într-un război Europa-America. Zelenski cădea în genunchi în două minute. Numai că în spate i-au venit toți liderii ăștia de carton și i-au zis: îți dăm bani, mergem înainte. I-a zis Macron: vezi, când vii la mine, treci pe la București, că trebuie să-ți dea niște bani proștii ăia.”

Privitor la conflictul declanșat în Orientul Mijlociu, spune Cristoiu că scopul ar fi slăbirea și punerea în dificultate a țărilor din Europa, dar și a Chinei, prin limitarea accesului la petrol și creșterea costurilor achizițiilor.

„Trebuie să urmărim efectele. Punerea în Orientul Mijlociu a pungilor de gaz, a aprovizionării cu petrol, afectează două entități: China și Uniunea Europeană.”

