Ion Cristoiu: „În decembrie 1989 nu s-a schimbat nimic. A căzut Ceaușescu și familia, dar tot sistemul a rămas intact”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre căderea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu ca urmare a Revoluției din 1989. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gazetarul Ion Cristoiu susține că în decembrie 1989 au căzut soții Ceaușescu, familia lor și Comitetul Politic Executiv. Cu toate acestea, restul sistemului a rămas la putere, conducând România în următorii ani sub așa-zisa umbrelă a democrației.