Ion Cristoiu: „Războiul Rece a împărțit întreaga lume în două – Occidentul apărat de SUA și Uniunea Sovietică”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Războiul Rece a împărțit lumea în două – Occident și URSS. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre Războiul Rece a împărțit lumea în două – Occident și URSS. Acesta a început prin a spune că a învățat să fie democrat prin a critica democrația. Jurnalistul susține că tinerii sunt spălați pe creier, iar bătrânii sunt manipulați de presă. Cristoiu a vorbit și despre Războiul Rece și cum acesta a scindat lumea.
„Despre NATO chiar cunosc lucruri. Am învățat pe vremea comunismului, m-a învățat foarte multe lucruri bune despre NATO. Lucruri bune, în sensul că… Eu sunt așa de mare democrat că am învățat să critic democrația. Am luat în serios această lume pe care tinerii nu o înțeleg pentru că sunt spălați pe creier, iar bătrânii sunt manipulați de presă. A fost o perioadă numită Războiul Rece. Războiul Rece a împărțit lumea în două, dar nu că a împărțit-o în două oricum… Adică Războiul Rece a dus în istoria omenirii o noutate, o împărțire a întregii lumi în două. Până acum erau tot felul de alianțe. Da, această împărțire a fost pe de o parte Occidentul apărat de Statele Unite ale Americii și de cealaltă parte Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică nu se identifică cu Federația Rusă. Uniunea Sovietică conținea și Ucraina. Deci când e vorba de crimele de la Fântâna Albă, nu rușii au fost… Ucrainenii ca sovietici, ei erau ucraineni, veneau la noi și se numeau sovietici. Sau Belarus… Această Uniune Sovietică uriașă, care aproape ea era un sfert din glob, era aliată cu Lagărul de Democrație Populară. Deci alte și alte state, inclusiv China până în 1962. Deci Rusia de acum e Rusia mică. Însă aveam Uniunea Sovietică, fără nicio legătură cu Rusia, pentru că puteai să fii ucrainean, moldovean sau georgian. În afară de astea, erau țările din lumea a treia care erau toate antioccidentale. Și în interiorul Occidentului partidele comuniste și muncitorii… Această parte a lumii era foarte periculoasă… La fel cum ar avea, imaginează-ți acuma o jumătate de planetă ca Iranul, care avea ca temă comunismul.”, a explicat jurnalistul.