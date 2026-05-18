Un cutremur de magnitudine 5,2 pe scara Richter a lovit sud-vestul Chinei. Două persoane au murit, iar alte mii au fost evacuate

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit în dimineața zilei de luni regiunea Guangxi, din sud-vestul Chinei. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate după ce mai multe clădiri s-au prăbușit. Autoritățile au confirmat două decese, în timp ce operațiunile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare, iar locuitorii sunt avertizați cu privire la posibile perturbări ale transportului feroviar.

Cutremur în sud-vestul Chinei: două persoane au murit, iar una este dispărută

Seismul s-a produs în apropierea orașului Liuzhou, unde autoritățile au ordonat evacuarea a peste 7.000 de persoane din zonele considerate vulnerabile.

Potrivit presei de stat chineze, două persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului, iar o altă persoană este încă dată dispărută. Alte patru persoane au fost transportate la spital, însă medicii au precizat că niciuna dintre ele nu se află în stare critică.

Echipele de intervenție continuă căutările în zonele afectate, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească amploarea pagubelor.

Clădiri prăbușite după seismul de 5,2

Primele informații transmise de televiziunea publică chineză arată că 13 clădiri s-au prăbușit în primele ore ale dimineții de luni, în urma unor mișcări telurice.

Cutremurul a provocat momente de panică în mai multe zone din regiunea Guangxi, iar echipele de urgență au fost mobilizate rapid pentru a verifica structurile afectate și pentru a interveni în sprijinul locuitorilor.

Avertisment privind transportul feroviar

Autoritățile feroviare chineze au anunțat posibile perturbări ale circulației trenurilor, în contextul în care infrastructura liniilor de cale ferată este inspectată pentru a se verifica dacă a fost afectată de seism.

În paralel, presa de stat a transmis că rețelele de comunicații și electricitate, alimentarea cu apă și gaze, precum și traficul rutier din zona afectată funcționează, în acest moment, în condiții normale.

Recomandarea autorului: