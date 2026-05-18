Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”

Dominic Fritz a făcut declarații după consultările de la Cotroceni, cu Nicușor Dan. Președintele USR a menționat că i-a transmis șefului staului că partidul său nu mai are încredere în PSD.

Fritz dezvăluie ce a discutat USR cu Nicușor Dan

Fritz a făcut un rezumat al discuției de o oră pe care USR a purat-o cu șeful statului. Acesta l-a asigurat pe Nicușor Dan că miniștrii își fac în continuare treaba, chiar dacă sunt interimari acum. Președintele USR a punctat că partidul său nu mai poate avea încredere în PSD pentru formarea unui nou guvern, după ce partidul lui Sorin Grindeanu a făcut alianță cu AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte în care i-am transmis poziția USR în această criză politică. În primul rând, am subliniat că miniștrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează și încearcă să țină lucrurile pe linia de plutire și să ducă mai departe lucrurile chiar dacă la un nivel mai jos. În Parlament, vom depune alături de ceilalți parteneri mai multe inițiative legislative, inclusiv cele care țin de jaloanele PNRR, bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au și să voteze aceste inițiative.

Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii”, a declarat Dominic Fritz.

USR nu susține varianta unui premier tehnocrat

Președintele USR a punctat că nu partidul nu va susține un guvern tehnocart, ”care ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică”.

”PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, servicii funcții mai funcționale și reducerea privilegiilor – aceste reforme nu vedem cum le-am putea face într-un guvern comun cu PSD.

Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate noi vom intra în opoziție. Mai mult decât atât noi credem că această criză e una eminamente politică și de aceea răspunsul la această criză trebuie să fie unul politic. Soluția nu poate fi decât una politică. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat, care ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică. Nu vom putea susține un guvern care e un paravan ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere”, a mai menționat Fritz.