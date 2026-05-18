Prima pagină » Știri politice » Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”

Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dominic Fritz a făcut declarații după consultările de la Cotroceni, cu Nicușor Dan. Președintele USR a menționat că i-a transmis șefului staului că partidul său nu mai are încredere în PSD.

Fritz dezvăluie ce a discutat USR cu Nicușor Dan

Fritz a făcut un rezumat al discuției de o oră pe care USR a purat-o cu șeful statului. Acesta l-a asigurat pe Nicușor Dan că miniștrii își fac în continuare treaba, chiar dacă sunt interimari acum. Președintele USR a punctat că partidul său nu mai poate avea încredere în PSD pentru formarea unui nou guvern, după ce partidul lui Sorin Grindeanu a făcut alianță cu AUR pentru a da jos Guvernul Bolojan.

„Am avut o discuție lungă și onestă cu domnul președinte în care i-am transmis poziția USR în această criză politică. În primul rând, am subliniat că miniștrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează și încearcă să țină lucrurile pe linia de plutire și să ducă mai departe lucrurile chiar dacă la un nivel mai jos. În Parlament, vom depune alături de ceilalți parteneri mai multe inițiative legislative, inclusiv cele care țin de jaloanele PNRR, bineînțeles că PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au și să voteze aceste inițiative. 

Am reiterat punctul nostru de vedere că după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD. Nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se așteaptă românii”, a declarat Dominic Fritz.

USR nu susține varianta unui premier tehnocrat

Președintele USR a punctat că nu partidul nu va susține un guvern tehnocart, ”care ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică”.

”PSD a blocat și a sabotat, a șantajat și tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, servicii funcții mai funcționale și reducerea privilegiilor – aceste reforme nu vedem cum le-am putea face într-un guvern comun cu PSD.

Asta înseamnă că dacă PSD găsește o majoritate noi vom intra în opoziție. Mai mult decât atât noi credem că această criză e una eminamente politică și de aceea răspunsul la această criză trebuie să fie unul politic. Soluția nu poate fi decât una politică. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat, care ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică. Nu vom putea susține un guvern care e un paravan ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere”, a mai menționat Fritz.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
13:09
PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
FLASH NEWS Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Ei cer plecarea Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău
12:41
Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Ei cer plecarea Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău
SURSE Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
12:17
Informații din culisele negocierilor de la Cotroceni. Consilierii prezidențiali s-au băgat peste Nicușor Dan. Au insistat pe ideea unui guvern tehnocrat. Ce au răspuns PSD și AUR
FLASH NEWS Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
11:45
Kovesi face acuzații grave la adresa Comisiei Europene: „Este o decizie politică clară de a nu crește capacitatea de investigare a EPPO”
EVOLUȚIE Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la OCDE
11:39
Victor Negrescu: România este foarte aproape de aderarea la OCDE
FLASH NEWS George Simion, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: ”Ne asumăm intrarea la guvernare. Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”
11:24
George Simion, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: ”Ne asumăm intrarea la guvernare. Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări”
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit peste 1.700 de „proteine ​​întunecate” ascunse în celulele umane
ANUNȚ Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
13:55
Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
SĂNĂTATE Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
13:49
Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
CONTROVERSĂ Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
13:43
Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
POLITICĂ După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
13:32
După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
13:23
Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
FLASH NEWS Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
13:14
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira

Cele mai noi

Trimite acest link pe