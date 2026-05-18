După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita

La câteva zile după ce Beijingul a găzduit vizita lui Donald Trump, capitala asiatică urmează să-l primească acum pe președintele rus. Într-un comunicat oficial emis sâmbătă, Ministerul chinez de Externe a anunțat programul diplomatic și a precizat: „La invitația președintelui Xi Jinping, președintele Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în China în perioada 19-20 mai”.

Beijingul se pregătește să-l primească pe Vladimir Putin

Xi Jinping și Vladimir Putin au schimbat „scrisori de felicitare” duminică, înaintea vizitei președintelui rus la Beijing din această săptămână, potrivit The Guardian.

Xi, liderul Chinei, a afirmat că colaborarea bilaterală dintre Rusia și China „s-a aprofundat și s-a întărit constant”, anul acesta marcând cea de-a 30-a aniversare a parteneriatului strategic dintre cele două națiuni, conform presei de stat chineze.

Întâlnirea dintre Putin și Xi, programată marți și miercuri

Se pare că pregătirile pentru vizită au început chiar înainte ca vizita lui Trump să atragă atenția la nivel global. Într-un anunț oficial, Kremlinul a declarat că „vizita este programată să coincidă cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de bună vecinătate și cooperare prietenoasă, care servește drept bază pentru relațiile interstatale”.

Surse citate de South China Morning Post au afirmat că vizita lui Putin probabil nu va fi de amploare, deoarece călătoria lui Trump i-a ținut pe oficialii chinezi foarte ocupați. Deși Xi a subliniat nevoia unei „relații constructive China-SUA de stabilitate strategică”, relațiile sino-ruse au fost oficial considerate a atinge „cele mai înalte niveluri din istorie”.

Relația profundă dintre China și Rusia a fost un motiv de îngrijorare în Occident, în special de când Moscova a lansat o invazie la scară largă a Ucrainei în 2022. Sprijinul economic și diplomatic al Chinei pentru Rusia de atunci a contribuit la susținerea conflictului, potrivit diplomaților și analiștilor occidentali.

Xo și Putin, peste 40 de întâlniri oficiale

Ultima vizită a lui Putin în China, la Tianjin, pentru Organizația de Cooperare de la Shanghai, a fost caracterizată de CCTV, postul de televiziune de stat chinez, drept „cea mai stabilă, matură și semnificativă din punct de vedere strategic dintre țările majore”. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori, depășind cu mult numărul întâlnirilor lui Xi cu liderii occidentali.

Comerțul bilateral dintre China și Rusia a crescut la niveluri record din 2022, China achiziționând peste un sfert din exporturile Rusiei. Achizițiile mari de țiței rusesc ale Chinei au furnizat Moscovei venituri de sute de miliarde de dolari pentru războiul din Ucraina.

Beijingul a cumpărat combustibili fosili rusești în valoare de peste 367 de miliarde de dolari de la începutul invaziei la scară largă, conform datelor colectate de Centrul pentru Cercetare a Energiei și Aerului Curat.

Achizițiile au susținut securitatea energetică a Chinei, care a devenit deosebit de importantă de când criza din Orientul Mijlociu a oprit transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz.

„Taiwanul ar putea fi subtextul întâlnirii Xi-Putin”

Joseph Webster, cercetător senior la Consiliul Atlantic, a declarat într-un buletin informativ că „Taiwanul ar putea fi subtextul întâlnirii Xi-Putin”. Webster a menționat că Beijingul ar putea încerca să încheie mai multe acorduri privind combustibilii fosili cu Moscova pentru a-și asigura aprovizionarea cu energie în cazul unui conflict viitor. Extinderea conductei de petrol rusești către China „ar spori considerabil securitatea petrolieră a Beijingului în situații de urgență legate de Taiwan”, a adăugat Webster.

Rusia a exercitat presiuni asupra Chinei pentru a continua proiectul conductei de gaze „Puterea Siberiei 2”, ce ar crește capacitatea rețelei dintre cele două țări cu 50 de miliarde de metri cubi.

