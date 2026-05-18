Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul

Locuitorii din municipiul Iași vor fi afectați de o întrerupere a furnizării apei calde timp de aproape șapte zile, în perioada 18–24 mai 2026, ca urmare a unor lucrări de modernizare la sistemul centralizat de termoficare. Este vorba despre o intervenție tehnică de amploare, programată la magistrala T10 din incinta CET Iași, relatează Ziarul de Iași.

Oprirea a fost programată pentru modernizare majoră

Furnizarea apei calde va fi sistată începând cu 18 mai, ora 00:00, și până pe 24 mai 2026, ora 24:00. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări complexe de reabilitare a infrastructurii de termoficare.

Este pentru prima dată când o astfel de întrerupere de durată este programată în luna mai. În anii anteriori, intervențiile similare erau realizate, de regulă, în luna august.

Cum justifică autoritățile

Potrivit sursei citate, lucrările vizează magistrala T10, în interiorul CET Iași, în cadrul etapei a treia a proiectului de modernizare a rețelelor termice. Acestea includ înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, dar și realizarea unei rețele provizorii, menită să permită conectarea ulterioară a instalațiilor modernizate, fără opriri extinse ale sistemului.

Pe durata intervenției, echipele tehnice vor executa operațiuni de dezafectare a conductelor uzate, montare a noilor tronsoane și cuplare a acestora la infrastructura existentă, precum și lucrări pentru creșterea siguranței și eficienței distribuției agentului termic.

Reprezentanții administrației locale susțin că disconfortul temporar este necesar pentru a preveni avarii majore în sezonul rece și pentru a reduce pierderile din rețea. Investiția face parte din contractul de execuție nr. 26892/2023, care vizează modernizarea infrastructurii de termoficare din municipiu.

