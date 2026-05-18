Prima pagină » Actualitate » Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul

Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul

Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Locuitorii din municipiul Iași vor fi afectați de o întrerupere a furnizării apei calde timp de aproape șapte zile, în perioada 18–24 mai 2026, ca urmare a unor lucrări de modernizare la sistemul centralizat de termoficare. Este vorba despre o intervenție tehnică de amploare, programată la magistrala T10 din incinta CET Iași, relatează Ziarul de Iași.

Oprirea a fost programată pentru modernizare majoră

Furnizarea apei calde va fi sistată începând cu 18 mai, ora 00:00, și până pe 24 mai 2026, ora 24:00. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări complexe de reabilitare a infrastructurii de termoficare.

Este pentru prima dată când o astfel de întrerupere de durată este programată în luna mai. În anii anteriori, intervențiile similare erau realizate, de regulă, în luna august.

Cum justifică autoritățile

Potrivit sursei citate, lucrările vizează magistrala T10, în interiorul CET Iași, în cadrul etapei a treia a proiectului de modernizare a rețelelor termice. Acestea includ înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, dar și realizarea unei rețele provizorii, menită să permită conectarea ulterioară a instalațiilor modernizate, fără opriri extinse ale sistemului.

Pe durata intervenției, echipele tehnice vor executa operațiuni de dezafectare a conductelor uzate, montare a noilor tronsoane și cuplare a acestora la infrastructura existentă, precum și lucrări pentru creșterea siguranței și eficienței distribuției agentului termic.

Reprezentanții administrației locale susțin că disconfortul temporar este necesar pentru a preveni avarii majore în sezonul rece și pentru a reduce pierderile din rețea. Investiția face parte din contractul de execuție nr. 26892/2023, care vizează modernizarea infrastructurii de termoficare din municipiu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
13:49
Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
13:23
Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
REACȚIE PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
13:09
PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
ANALIZĂ Dezvăluiri FT. Ce pune la cale Uniunea Europeană: companiile, obligate să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei
12:55
Dezvăluiri FT. Ce pune la cale Uniunea Europeană: companiile, obligate să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei
FLASH NEWS Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Ei cer plecarea Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău
12:41
Sindicaliștii din Guvern au intrat în grevă japoneză. Ei cer plecarea Oanei Gheorghiu și a ministrului Irineu Darău
FLASH NEWS Lia Olguța Vasilescu anunță că social-democrații ar avea voturile pentru un guvern minoritar PSD: ”Susținut de toți cei care au votat moțiunea de cenzură”
12:41
Lia Olguța Vasilescu anunță că social-democrații ar avea voturile pentru un guvern minoritar PSD: ”Susținut de toți cei care au votat moțiunea de cenzură”
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit peste 1.700 de „proteine ​​întunecate” ascunse în celulele umane
CONTROVERSĂ Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
13:43
Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
FLASH NEWS Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
13:37
Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
POLITICĂ După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
13:32
După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
FLASH NEWS Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
13:14
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
ACTUALITATE Alexandru Stoica despre Tolea: „Ursul siberian” cu voință de fier
13:00
Alexandru Stoica despre Tolea: „Ursul siberian” cu voință de fier
FLASH NEWS Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei
12:40
Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei

Cele mai noi

Trimite acest link pe