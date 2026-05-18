Prima pagină » Știri externe » Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul

Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul

Rusia a atacat o navă de marfă a Chinei cu câteva ore înainte de vizita lui Putin la Xi Jinping. Cum s-a produs incidentul
Galerie Foto 8
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
O dronă rusească kamikaze Shahed a lovit cargoul chinezesc KSL Deyang în noaptea de 17 spre 18 mai, provocând un incendiu de proporții la bord în timp ce nava naviga prin Marea Neagră spre portul ucrainean Pivdennîi.

Autoritățile portuare ucrainene au declarat că drone rusești au lovit, luni, două nave în Marea Neagră care se apropiau de porturile din regiunea Odesa, printre care și un cargou deținut de o companie chineză, relatează France 24. E vorba de două nave civile, una sub pavilionul Insulelor Marshall și alta sub pavilionul Guineei-Bissau, ambele fiind în drum spre porturi din regiune.

Mai exact, marina ucraineană a raportat un atac asupra navei Ksl Deyang, pe care a descris-o ca fiind o navă de marfă deținută de chinezi, navigată de un echipaj chinez. Ucrainenii au postat și o fotografie a navei pe care apare numele acesteia, cu una dintre părțile laterale parțial carbonizată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat, ulterior, pe X că o dronă rusă a lovit o navă aparținând Chinei.

„Au avut loc atacuri cu drone în Odesa, iar una dintre drone a lovit o navă aparținând Chinei. Rușii nu puteau să nu știe ce fel de navă se afla pe mare”, a spus el.

Autoritățile ucrainene au afirmat că Rusia a atacat în timpul nopții, cu ajutorul dronelor, portul ucrainean Odesa, situat pe malul Mării Negre.

O sursă a declarat pentru Reuters că nava „Deyang” nu transporta marfă în momentul atacului, care a avut loc luni dimineața, fiind în drum spre portul Pivdennyi din regiunea Odesa, Ucraina, pentru a încărca concentrat de minereu de fier.

Nava nu a suferit avarii semnificative, nu au existat victime, iar incendiul provocat de lovitură a fost stins de echipaj, a adăugat sursa.

Atacuri în mai multe regiuni ale Ucrainei

Peste 30 de persoane au fost rănite luni dimineață, după ce Rusia a lansat peste noapte sute de drone și aproape douăzeci de rachete asupra Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni.

Rusia a vizat orașul industrial Dnipro, situat la sud de capitală, iar primarul a publicat pe rețelele de socializare imagini care arată clădiri rezidențiale avariate, cu ferestre sparte.

„Au fost rănite 26 de persoane. Inamicul a atacat șase raioane din regiune cu rachete, drone, artilerie și bombe aeriene”, a declarat Oleksandr Ganzha, șeful regiunii.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât majoritatea celor 546 de drone lansate de forțele ruse, însă numai patru din cele 22 de rachete.

Președintele a subliniat că Rusia continuă să folosească rachete balistice pentru a ataca populația civilă.

„Rusia se bazează pe rachete balistice pentru a ataca oameni și de aceea noi, în Europa, trebuie să facem tot posibilul pentru a exista o protecție fiabilă împotriva acestui lucru. Europa trebuie să aibă propriile sisteme antibalistice și să fie autosuficientă împotriva acestor amenințări”, a spus el.

Zelenski a subliniat încă o dată necesitatea consolidării urgente a apărării aeriene a Ucrainei.

„Repetăm ​​încă o dată: avem nevoie chiar acum de propriile sisteme antibalistice și de consolidarea apărării aeriene ucrainene. Această săptămână este dedicată colaborării cu partenerii pentru a consolida protecția de vieți omenești. Mulțumim tuturor celor care lucrează deja la acest lucru împreună cu Ucraina”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Atacul asupra navei Chineze vine cu puțin timp înainte de o vizită controversată a lui Vladimir Putin la Beijing. Președintele rus se va întâlni cu președintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, în perioada 19-20 mai, au anunțat Beijingul și Moscova.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Contrabandă pentru Kremlin: Cum a achiziționat armata rusă tehnologie europeană de vârf printr-o firmă-paravan din Germania

Bombardamente masive rusești în Odesa și Dnipro, după atacul asupra Moscovei. Blocuri civile, o școală și o grădiniță, avariate. Cel puțin 11 răniți

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
13:32
După Trump, Beijingul se pregătește să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin. Când va avea loc vizita
FLASH NEWS Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei
12:40
Nava de croazieră pe care a izbucnit o epidemie de hantavirus a ajuns în portul olandez Rotterdam. Câți pasageri mai are la bord și ce se va întâmpla cu ei
CONTROVERSĂ Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
12:02
Andrii Iermak, fostul șef de cabinet al lui Zelenski, a fost eliberat din arest, după o cauțiune de peste 3 milioane de dolari. „Nu știe cine a plătit banii“
CONTROVERSĂ Dezvăluiri controversate despre o posibilă scrisoare secretă lăsată de Trump pentru JD Vance în cazul morții sale: „Dacă mi se întâmplă ceva …”
11:45
Dezvăluiri controversate despre o posibilă scrisoare secretă lăsată de Trump pentru JD Vance în cazul morții sale: „Dacă mi se întâmplă ceva …”
IT&C Eric Schmidt, fost CEO Google, huiduit de absolvenții Universității din Arizona, când ținea un discurs despre inteligența artificială
11:43
Eric Schmidt, fost CEO Google, huiduit de absolvenții Universității din Arizona, când ținea un discurs despre inteligența artificială
FLASH NEWS Contrabandă pentru Kremlin: Cum a achiziționat armata rusă tehnologie europeană de vârf printr-o firmă-paravan din Germania
11:08
Contrabandă pentru Kremlin: Cum a achiziționat armata rusă tehnologie europeană de vârf printr-o firmă-paravan din Germania
Mediafax
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Gestul care a atras atenția și admirația fanilor: cum o prezintă Nicu Grigore pe fiica Bellei Santiago
Digi24
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce procente au AUR și USR
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit peste 1.700 de „proteine ​​întunecate” ascunse în celulele umane
ANUNȚ Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
13:55
Iașul rămâne fără apă caldă aproape o săptămână. Care este motivul
SĂNĂTATE Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
13:49
Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
FLASH NEWS Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
13:37
Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: ”Dacă PSD găsește o majoritate, noi vom intra în opoziție”
ACTUALITATE Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
13:23
Luptătorul Alexandru Stoica, zis Greuceanu, explică incidentul în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Nu pot să zic că l-am bătut. L-am luat mai agresiv”
FLASH NEWS Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
13:14
Percheziții de amploare în dosarul tentativei de asasinat asupra interlopului „Măcelarul lui Bebino”. Suspecții ar fi membrii ai clanului Chira
REACȚIE PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări
13:09
PNL nu va mai participa la un Guvern în care va fi PSD. Trei „greșeli majore” enumerate de Ilie Bolojan după consultări

Cele mai noi

Trimite acest link pe