Ion Cristoiu: „Singura salvare a României este să vină un alt premier, neîncruntat”

În ediția din 21 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, măsurile adoptate de actualul șef al Guvernului paralizează munca și slăbesc moralul populației, într-un mod comparabil cu tacticile de descurajare folosite de Rusia în Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu consideră că soluția pentru depășirea crizei economice și sociale prin care trece România nu constă în abandonarea programului guvernamental actual, ci în schimbarea liderului care îl implementează.

„Singura salvare a României este să plece ăsta (Bolojan) și să vină un alt premier, cu același program, dar care să nu fie încruntat”, a spus Cristoiu.

Jurnalistul a subliniat că modul în care premierul își prezintă și aplică măsurile are un impact major asupra percepției publice și asupra moralului național.

În opinia sa, premierul Ilie Bolojan riscă să își compromită complet cariera politică prin atitudinea rigidă și lipsită de empatie față de oameni.

„Orice om va spune că, la ora actuală, la fel cum Rusia bombardează ca să rupă moralul ucrainenilor, la fel și Bolojan își sapă mormântul cu aceste măsuri. Se paralizează munca, nu mai face nimeni nimic”, a declarat Cristoiu.

Declarațiile jurnalistului vin într-un moment în care Guvernul Bolojan este intens criticat pentru reformele economice dure și pentru măsurile de austeritate care afectează mediul privat și administrațiile locale.

