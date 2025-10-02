Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor”

Ion Cristoiu: „Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor”

Cătălin Costache
02 oct. 2025, 21:50, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor”

În ediția din 2 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat situația președintelui Nicușor Dan și dificultățile cu care acesta se confruntă în exercitarea atribuțiilor sale. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „Să fiu și în favoarea lui Nicușor Dan. Traian Băsescu a folosit ca președinte, mai ales în primii ani, poporul și votul popular. Ridiculizarea lui Nicușor Dan este și o acțiune conștientă împotriva lui. Prin compromiterea zilnică, el nu mai are cum să facă nimic. Să stea prost în sondaje. Încă un motiv să cred asta este că el e blocat să numească pe cineva la SRI. Dacă numești un director politic, directorul îi mai ține în frâu pe cei de acolo. Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor. El acum nu poate să mai facă nimic. Niciun președinte al României, niciun conducător din istoria României, nu există să fie ridicol, asta este nenorocirea. E pentru prima dată când un conducător al României stârnește milă. Compromite funcția de președinte. Tu ai mai vrea să candidezi după el? Râde lumea. Funcția de președinte a fost compromisă.”

Ediție integrală

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În rechizitoriul lui Călin Georgescu se vorbește de 21 de persoane. DAN a spus că e vorba de 70”
22:10
Ion Cristoiu: „În rechizitoriul lui Călin Georgescu se vorbește de 21 de persoane. DAN a spus că e vorba de 70”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Trecerea la noua ordine MONDIALĂ va fi cu vânătăi. Doar unii vor reuși să meargă mai departe”
11:00
Dan Dungaciu: „Trecerea la noua ordine MONDIALĂ va fi cu vânătăi. Doar unii vor reuși să meargă mai departe”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „RUSIA a dat semnale că intră în confruntare cu reprezentanții statelor care vor confisca activele rusești”
10:30
Dan Dungaciu: „RUSIA a dat semnale că intră în confruntare cu reprezentanții statelor care vor confisca activele rusești”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România nu are căi de ieșire. ROMÂNIA este arondată unui proiect care nu se discută la București”
09:50
Dan Dungaciu: „România nu are căi de ieșire. ROMÂNIA este arondată unui proiect care nu se discută la București”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”
09:15
Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
08:43
Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Cancan.ro
Florin, livratorul de la Glovo care a emoționat o țară întreagă, declarații cu ochii în lacrimi după ce s-a strâns suma necesară pentru tratamentul iubitei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Capital.ro
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în România, nu va funcționa!
Evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Telescopul James Webb dezvăluie secretele celui mai vast nor de formare stelară din Calea Lactee
POLITICĂ Ionuț Moșteanu îl provoacă pe Vladimir Putin, după ce Kremlinul criticat România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație”
22:09
Ionuț Moșteanu îl provoacă pe Vladimir Putin, după ce Kremlinul criticat România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație”
POLITICĂ Raportul lui Nicușor Dan l-a enervat pe Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a criticat România și și-a manifestat susținerea pentru Călin Georgescu
22:04
Raportul lui Nicușor Dan l-a enervat pe Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a criticat România și și-a manifestat susținerea pentru Călin Georgescu
FINANCIAR Începe a doua ETAPĂ a recalculării pensiilor. Care categorie de pensionari vor primi bani suplimentari
21:51
Începe a doua ETAPĂ a recalculării pensiilor. Care categorie de pensionari vor primi bani suplimentari
EXTERNE Vladimir Putin acuză Ucraina de atacuri asupra Centralei nucleare Zaporojie /Avertismentul liderului Rusiei
21:16
Vladimir Putin acuză Ucraina de atacuri asupra Centralei nucleare Zaporojie /Avertismentul liderului Rusiei
EXTERNE Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal”
21:12
Rusia condamnă decizia ONU de a restabili sancțiunile împotriva IRANULUI/ „Rezultatele sunt nule din punct de vedere legal”
VIDEO Vladimir Putin avertizează că RUSIA va reacționa puternic la „militarizarea Europei” /„Nu ne provocați!
21:08
Vladimir Putin avertizează că RUSIA va reacționa puternic la „militarizarea Europei” /„Nu ne provocați!