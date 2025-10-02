Ion Cristoiu: „Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor”

În ediția din 2 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat situația președintelui Nicușor Dan și dificultățile cu care acesta se confruntă în exercitarea atribuțiilor sale. Urmăriți aici emisiunea integrală Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „Să fiu și în favoarea lui Nicușor Dan. Traian Băsescu a folosit ca președinte, mai ales în primii ani, poporul și votul popular. Ridiculizarea lui Nicușor Dan este și o acțiune conștientă împotriva lui. Prin compromiterea zilnică, el nu mai are cum să facă nimic. Să stea prost în sondaje. Încă un motiv să cred asta este că el e blocat să numească pe cineva la SRI. Dacă numești un director politic, directorul îi mai ține în frâu pe cei de acolo. Sistemul s-a asigurat că Nicușor Dan nu e iubit de popor. El acum nu poate să mai facă nimic. Niciun președinte al României, niciun conducător din istoria României, nu există să fie ridicol, asta este nenorocirea. E pentru prima dată când un conducător al României stârnește milă. Compromite funcția de președinte. Tu ai mai vrea să candidezi după el? Râde lumea. Funcția de președinte a fost compromisă.”

