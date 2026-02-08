Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu comentează declarațiile contradictorii ale prim-ministrului Ilie Bolojan, care, după spusele scriitorului, a trecut în doar câteva luni de la austeritate la prosperitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind intrarea României într-o epocă de prosperitate. Jurnalistul taxează dur discursul acestuia, remarcând discrepanța uriașă de a trece de la măsuri dure de austeritate la promisiuni de bunăstare în doar câteva luni.

„Deci, eu n-am asistat, de când sunt gazetar și bătrân, la o asemenea răsturnare de situație. Deci, hai să spun. Prin iulie, unul Ilie Bolojan și gașca lui ne-au înnebunit că e austeritate. Gata, măsuri să tăiem. Ieri, la conferința de presă, domnul Ilie Bolojan a venit și a proclamat, s-a terminat austeritatea, începe prosperitatea.”

Invitatul afirmă cu sarcasm că premierul Ilie Bolojan ar fi demn de Premiul Nobel pentru Economie, dat fiind faptul că a reușit în câteva luni să schimbe radical situația economică a unei țări. De asemenea, acesta întreabă care sunt fondurile cu care se va începe această relansare economică a României.