Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu comentează declarațiile contradictorii ale prim-ministrului Ilie Bolojan, care, după spusele scriitorului, a trecut în doar câteva luni de la austeritate la prosperitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind intrarea României într-o epocă de prosperitate. Jurnalistul taxează dur discursul acestuia, remarcând discrepanța uriașă de a trece de la măsuri dure de austeritate la promisiuni de bunăstare în doar câteva luni.
„Deci, eu n-am asistat, de când sunt gazetar și bătrân, la o asemenea răsturnare de situație. Deci, hai să spun. Prin iulie, unul Ilie Bolojan și gașca lui ne-au înnebunit că e austeritate. Gata, măsuri să tăiem. Ieri, la conferința de presă, domnul Ilie Bolojan a venit și a proclamat, s-a terminat austeritatea, începe prosperitatea.”
Invitatul afirmă cu sarcasm că premierul Ilie Bolojan ar fi demn de Premiul Nobel pentru Economie, dat fiind faptul că a reușit în câteva luni să schimbe radical situația economică a unei țări. De asemenea, acesta întreabă care sunt fondurile cu care se va începe această relansare economică a României.
„Păi, el vrea să ia Premiul Nobel pentru Economie, pentru că România este singura țară din istoria lumii care a rezolvat o criză în trei luni. Nu știu ce l-a apucat. Marea mea greșeală este că uit unde trăiesc. Adică tot am impresia că trăiesc într-o țară occidentală, unde e logică. Dacă am zis că sunt cu austeritatea, sunt cu austeritatea.
În România, el era până ieri adeptul austerității, iar acum ne-a anunțat că începe relansarea economică. Păi, cu ce bani? Dar știi care e culmea? Că niciun economist n-a zis până acum asta. Eu, ca cetățean, întreb de bani. Păi, de relansare de unde bani, dacă ne-a zis că n-avem bani?”