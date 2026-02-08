Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”

Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”

Malina Maria Fulga
08 feb. 2026, 09:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu comentează declarațiile contradictorii ale prim-ministrului Ilie Bolojan, care, după spusele scriitorului, a trecut în doar câteva luni de la austeritate la prosperitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a comentat afirmațiile recente ale premierului Ilie Bolojan privind intrarea României într-o epocă de prosperitate. Jurnalistul taxează dur discursul acestuia, remarcând discrepanța uriașă de a trece de la măsuri dure de austeritate la promisiuni de bunăstare în doar câteva luni.

„Deci, eu n-am asistat, de când sunt gazetar și bătrân, la o asemenea răsturnare de situație. Deci, hai să spun. Prin iulie, unul Ilie Bolojan și gașca lui ne-au înnebunit că e austeritate. Gata, măsuri să tăiem. Ieri, la conferința de presă, domnul Ilie Bolojan a venit și a proclamat, s-a terminat austeritatea, începe prosperitatea.”

Invitatul afirmă cu sarcasm că premierul Ilie Bolojan ar fi demn de Premiul Nobel pentru Economie, dat fiind faptul că a reușit în câteva luni să schimbe radical situația economică a unei țări. De asemenea, acesta întreabă care sunt fondurile cu care se va începe această relansare economică a României.

„Păi, el vrea să ia Premiul Nobel pentru Economie, pentru că România este singura țară din istoria lumii care a rezolvat o criză în trei luni. Nu știu ce l-a apucat. Marea mea greșeală este că uit unde trăiesc. Adică tot am impresia că trăiesc într-o țară occidentală, unde e logică. Dacă am zis că sunt cu austeritatea, sunt cu austeritatea.

În România, el era până ieri adeptul austerității, iar acum ne-a anunțat că începe relansarea economică. Păi, cu ce bani? Dar știi care e culmea? Că niciun economist n-a zis până acum asta. Eu, ca cetățean, întreb de bani. Păi, de relansare de unde bani, dacă ne-a zis că n-avem bani?”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
09:00
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
08:30
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”
08:00
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
07:30
Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
07:00
Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României
06:30
Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Ce anume s-ar putea afla în inima Căii Lactee? Un nou studiu spune că nu este o gaură neagră
FLASH NEWS Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
09:23
Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
MEDIU Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
09:04
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
SPORT Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
08:42
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
SPORT Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
08:31
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
FLASH NEWS Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român
07:55
Diana Buzoianu anunță că peste 4.000 de construcții ilegale au fost ridicate pe litoral, deși terenurile aparțin statului român
FLASH NEWS Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”
07:25
Când vor fi instalate gardurile electrice împotriva urșilor. Diana Buzoianu: „Există un risc mare pentru oameni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe