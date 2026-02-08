Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”

Alexandra Anton Marinescu
08 feb. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre poziția marilor lideri europeni, despre viitorul războiului din Ucraina și despre locul României într-un context internațional care, în opinia sa, se schimbă rapid și fără a mai avea Europa în centrul deciziilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Nu cred că îi interesează de România prea tare”

Ponta explică faptul că România nu mai reprezintă o prioritate reală pentru marile puteri, care au alte dosare strategice mult mai importante. El spune că nu se așteaptă la schimbări majore pentru țara noastră și că discuțiile despre federalizarea Europei sunt mai degrabă iluzii politice ale unor lideri aflați la final de drum. Conflictul din Ucraina va continua, pentru că Europa l-a asumat ca pe propriul război.

„Tu ești optimist, eu sunt pesimist, de-aia facem echipă bună. Nu cred că îi interesează de România prea tare. Acum au alte priorități. Eu zic că nu se va întâmpla nimic în România. Nu, nu se federalizează. În Franța mai stă Macron un an și gata. În Germania, lui Merz cred că nu îi este foarte ușor. Nu prea are cu cine să mai facă chestia asta. Dar războiul, da, va continua din păcate, pentru că deja e războiul Europei. Ca să-ți traduc ce am înțeles eu din ce a zis Marco Rubio: e vina lui Putin că nu ocupa alea cât mai are, 10%, cam așa zicea, au mai rămas alea 10% din Donbass.”, spune Victor Ponta.

