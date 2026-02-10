Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează critic declarațiile ministrei de externe, Oana Țoiu, referitoare la recentul raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de implementarea unor mecanisme de cenzură asupra platformelor digitale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan analizează concluziile raportului emis de Congresul SUA, care vizează investigarea unor presupuse acțiuni represive de limitare a libertății de exprimare, venite din partea Uniunii Europene. Acesta critică lipsa de greutate pe care ministra de externe a României a acordat-o acestui document în declarațiile sale, susținând că, fiind vorba despre un raport asumat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, importanța acestuia este una instituțională și juridică.

Deci, ăsta este tipul de raport pe care l-ai văzut emis de comisie. Ce scrie aici? Interim staff report. Corect? Te rog să fii atent, e 2023? E epoca Biden. Pentru un interim staff report, cine este autorul? Deci, autorul este Guvernul SUA. Sigur, guvernul implică tot, la americani. Nu sunt doar niște consilieri. Faptul că ministrul de externe nu știe ce înseamnă, interim staff report, într-un document al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților arată falimentul instituției Ministerului de Externe. Că presa de tip mafioto-securistoid, care suge de la stupul cu miere al unei propagande infame îndreptate împotriva intereselor de securitate ale României, se manifestă așa cum ați văzut la Bocăncel. Faptul că Țoiu, ca să-și apere mizeria, se pretează la tipul ăsta de interpretare a unor documente unde, order is the government, arată exact ce sunt oamenii ăștia predispuși să facă împotriva României doar ca să-și salveze fața.