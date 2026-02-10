Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport

Valentin Stan: Raportul american a fost dat publicității de către Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, înseamnă că și-a asumat acest raport

Malina Maria Fulga
10 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează critic declarațiile ministrei de externe, Oana Țoiu, referitoare la recentul raport al Congresului SUA care acuză Bruxelles-ul de implementarea unor mecanisme de cenzură asupra platformelor digitale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan analizează concluziile raportului emis de Congresul SUA, care vizează investigarea unor presupuse acțiuni represive de limitare a libertății de exprimare, venite din partea Uniunii Europene. Acesta critică lipsa de greutate pe care ministra de externe a României a acordat-o acestui document în declarațiile sale, susținând că, fiind vorba despre un raport asumat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, importanța acestuia este una instituțională și juridică.

Deci, ăsta este tipul de raport pe care l-ai văzut emis de comisie. Ce scrie aici? Interim staff report. Corect? Te rog să fii atent, e 2023? E epoca Biden. Pentru un interim staff report, cine este autorul? Deci, autorul este Guvernul SUA. Sigur, guvernul implică tot, la americani. Nu sunt doar niște consilieri. Faptul că ministrul de externe nu știe ce înseamnă, interim staff report, într-un document al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților arată falimentul instituției Ministerului de Externe. Că presa de tip mafioto-securistoid, care suge de la stupul cu miere al unei propagande infame îndreptate împotriva intereselor de securitate ale României, se manifestă așa cum ați văzut la Bocăncel. Faptul că Țoiu, ca să-și apere mizeria, se pretează la tipul ăsta de interpretare a unor documente unde, order is the government, arată exact ce sunt oamenii ăștia predispuși să facă împotriva României doar ca să-și salveze fața.

Băieții ăștia ți-au spus că sunt niște stafferi, nu? Adică niște consilieri parlamentari. Cine a dat publicității raportul? Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților. Cum putea fi raportul ăla un raport făcut de niște stafferi, dacă este dat publicității? Campania de un deceniu a Europei de a cenzura internetul global și cum îi afectează pe americani în Statele Unite. Documente confidențiale ale marilor companii tehnologice furnizate comisiei sub citație dezvăluie: Comisia Europeană a exercitat cu succes presiuni asupra principalelor platforme de social media pentru a schimba regulile globale de moderare a conținutului, afectând direct libertatea de exprimare online a americanilor în Statele Unite ale Americii. Am aflat ce? Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților a dat publicității acest raport. Comisia nu dă publicității raportul făcut de portar. Dar te rog să mai fii atent la un lucru. O gravitate excepțională. Documentele confidențiale ale marilor companii tehnologice, scrie aici. Ia vezi tu, furnizate comisiei sub ce sunt? Sub citație. Când vă vine o citație, citația v-o trimite portarul de la Procuratură sau Procurorul? Când primești citație, unde te duci? Te întâlnești cu dactilografa? Cu autoritatea. Raportul ăsta e făcut, cum ziceți voi, de stafferi. Știți cine a muncit la el? Cine a strâns documentele astea? Congresmenii.

