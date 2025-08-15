În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre un posibil armistițiu între Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Armistițiu înseamnă doar o înghețare”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre ce înseamnă armistițiu. Acesta susține că un armistițiu nu înseamnă pace, ci doar o înghețare a conflictului. În acest sens dă exemplu conflictul dintre Coreea de Nord și cea de Sud. Deși trupe americane și chineze au fost implicate pe teren în acest conflict, nu s-a ajuns la un tratat de pace. În 1953 cele două țări au decis armistițiu, dar fără a declara și pace. Urmând acest exemplu, spune jurnalistul, teritoriile Ucrainei ocupate de ruși vor rămâne ale Ucrainei, dar doar în recunoașterea internațională. Ele nu vor fi teritorii recunoscute ca fiind ale Rusiei, dar vor fi ocupate de ruși. Apoi, Cristoiu vorbește despre o presupusă strategie creată de Trump și Putin. Trump a insistat pe armistițiu ca să împingă ideea spre europeni care nu ar fi acceptat-o fără răspunsul vehement negativ al Rusiei. În fine, jurnalistul susține că Trump nu face o concesie prin această discuție cu Putin. Putin a câștigat acest drept, spune Cristoiu.