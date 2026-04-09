Ion Cristoiu: „Vance este o sinteză fericită între foștii președinți și Trump. Este mult mai convingător"

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum J.D. Vance este o sinteză fericită dintre Trump și ceilalți președinți ai SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum J.D. Vance este o sinteză fericită dintre Trump și ceilalți foști președinți ai SUA. Acesta a început prin a spune că Vance este chiar mai convingător decât Trump. Ca diferență între cei doi politicieni, jurnalistul susține că Vance e ironic, iar Trump e glumeț. Cristoiu susține că o construcție ca cea dintr-un discurs susținut de Vance, Trump nu ar fi făcut niciodată.

„J.D. Vance este alt gen. Pot să spun că l-aș alege pe Vance. Vance este o sinteză fericită între foști președinți și Trump. Adică nu e chiar Trump. Este mai puternic decât Trump, din punctul ăsta de vedere. În interiorul acestui… Nu lasă impresia… Trump are o mare problemă pe care a avut-o Stendhal. Stendhal spunea că atunci când îi vine o glumă bună pe limbă o spune, chiar dacă ea are efecte catastrofale. La un moment dat, el nu se poate abține. Cu talentul lui Trump de a comunica te naști. Vance este ironic, pe când Trump este glumeț. Este o mare diferență între ei. Vance a făcut o construcție pe care nu ar fi făcut-o Trump. Trump are chestia asta de showman, care îi vine pe loc. Vance le construiește, la el sunt chiar bucăți de proză. În cazul lui Trump este vorba de glume.”, a explicat jurnalistul.

