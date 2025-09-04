Liviu Dragnea: „Am SACRIFICAT multe pentru PSD”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru social-democrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru PSD. Acesta susține că s-au tot făcut experimente politice în ultimii 20 de ani și s-a ajuns într-o situație dificilă. Politicianul susține că îl înțelege pe Crin Antonescu atunci când îi critică pe liberali. Asemeni lui Antonescu, spune politicianul, și Dragnea ar fi sacrificat multe pentru social-democrați. Nimeni nu a colindat țara cum ar fi făcut-o Dragnea, cum nimeni nu ar fi fost în contact cu atât de mulți oameni cum ar fi fost acesta. Politicianul susține și faptul că nu a existat primar cu care să nu vorbească în anii în care a fost sub Guvernul Ponta.
O bună parte din suflet și din viață și le-a dedicat PSD-ului, spune Dragnea. Acesta completează cu faptul că este normal să sufere și să îl doară când vede cum a ajuns partidul și țara. În România, spune fostul președinte PSD, este lăcomie, aroganță, lipsă de empatie. Slugărnicia față de servicii, ambasade și multinaționale, este un alt punct criticat de politician. Acesta susține că nu vrea să lovească în electoratul PSD. În fine, vorbește despre cum PSD nu mai are 15%. Partidul s-ar afla între 8% și 10%.
„Știi cum e cu experimentele astea? S-au făcut experimente timp de 20 de ani în România și uite unde suntem. Îl înțeleg pe Crin Antonescu pentru că pune-te în situația lui… Adică, gândește și la mine. Am sacrificat multe pentru partidul ăsta. N-a colindat niciunul din conducerea actuală a partidului țara așa cum am colindat-o eu. N-a vorbit niciunul cu mai mulți oameni cu câți am vorbit eu. Nu cred că a existat primar în atâția ani cu care să nu fi vorbit, cel puțin când eram în guvernul Ponta. Adică mare parte din suflet e acolo. Totuși, e o mare parte din viața mea acolo. Când eu văd în ce hal l-au adus, în ce hal au dus țara cu această aroganță, cu această lăcomie, cu această, să spun, lipsă totală de empatie și de interes față de populația României. Această slugărnicie completă față de servicii, față de ambasade, multinaționale, Cotroceni și așa mai departe… Normal că mă doare. Mă abțin să spun atât de multe lucruri pentru că totuși lovesc în electoratul PSD-ului. Ei se alintă când vorbesc de 15%. Nu mai au 15%, au între 8% și 10% și aici e vorba de membri, rudele membrilor și câțiva prieteni.”, a explicat politicianul.