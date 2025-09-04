Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Am SACRIFICAT multe pentru PSD”

Liviu Dragnea: „Am SACRIFICAT multe pentru PSD”

Andrei Rosz
04 sept. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Am SACRIFICAT multe pentru PSD”
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru social-democrați.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru social-democrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „N-a colindat niciunul din conducerea actuală a partidului țara așa cum am colindat-o eu

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru PSD. Acesta susține că s-au tot făcut experimente politice în ultimii 20 de ani și s-a ajuns într-o situație dificilă. Politicianul susține că îl înțelege pe Crin Antonescu atunci când îi critică pe liberali. Asemeni lui Antonescu, spune politicianul, și Dragnea ar fi sacrificat multe pentru social-democrați. Nimeni nu a colindat țara cum ar fi făcut-o Dragnea, cum nimeni nu ar fi fost în contact cu atât de mulți oameni cum ar fi fost acesta. Politicianul susține și faptul că nu a existat primar cu care să nu vorbească în anii în care a fost sub Guvernul Ponta.

O bună parte din suflet și din viață și le-a dedicat PSD-ului, spune Dragnea. Acesta completează cu faptul că este normal să sufere și să îl doară când vede cum a ajuns partidul și țara. În România, spune fostul președinte PSD, este lăcomie, aroganță, lipsă de empatie. Slugărnicia față de servicii, ambasade și multinaționale, este un alt punct criticat de politician. Acesta susține că nu vrea să lovească în electoratul PSD. În fine, vorbește despre cum PSD nu mai are 15%. Partidul s-ar afla între 8% și 10%.

„Știi cum e cu experimentele astea? S-au făcut experimente timp de 20 de ani în România și uite unde suntem. Îl înțeleg pe Crin Antonescu pentru că pune-te în situația lui… Adică, gândește și la mine. Am sacrificat multe pentru partidul ăsta. N-a colindat niciunul din conducerea actuală a partidului țara așa cum am colindat-o eu. N-a vorbit niciunul cu mai mulți oameni cu câți am vorbit eu. Nu cred că a existat primar în atâția ani cu care să nu fi vorbit, cel puțin când eram în guvernul Ponta. Adică mare parte din suflet e acolo. Totuși, e o mare parte din viața mea acolo. Când eu văd în ce hal l-au adus, în ce hal au dus țara cu această aroganță, cu această lăcomie, cu această, să spun, lipsă totală de empatie și de interes față de populația României. Această slugărnicie completă față de servicii, față de ambasade, multinaționale, Cotroceni și așa mai departe… Normal că mă doare. Mă abțin să spun atât de multe lucruri pentru că totuși lovesc în electoratul PSD-ului. Ei se alintă când vorbesc de 15%. Nu mai au 15%, au între 8% și 10% și aici e vorba de membri, rudele membrilor și câțiva prieteni.”, a explicat politicianul.

Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Când vine prima ninsoare în București. Prognoza meteo Ease Weather preconizează o iarnă diferită
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
DEZVĂLUIRE ȘOC! Ahmed a recunoscut totul despre fosta iubită. N-ai să crezi ce a spus! Prezentatoarea emisiunii a rămas mută de uimire: "Cum?". Concurentul din Casa Iubirii a spus ceva ce nu trebuia să se audă niciodată în emisie: "Acesta este motivul"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Praf stelar mai vechi decât Sistemul Solar, găsit în mostrele de pe asteroidul Bennu
SPORT „Mi-e rușine să vorbesc cu el”. Fotbalistul de la FCSB de care Gigi Becali se ferește
10:08
„Mi-e rușine să vorbesc cu el”. Fotbalistul de la FCSB de care Gigi Becali se ferește
EXTERNE Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
10:04
Trump își menține angajamentul de a urmări un ACORD între Rusia și Ucraina. Despre Premiul Nobel: „Nu vreau atenție. Vreau doar să salvez vieți”
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari
10:03
FRUCTUL vedetă al toamnei. Costă 6 lei/kg și este la mare căutare atât de gospodine cât și de pensionari
ANALIZĂ „Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
10:00
„Șah etern” între Moscova și Kiev? „Rusia nu e suficient de puternică pentru a OCUPA Ucraina, ucrainenii nu au puterea de a-și RECUPERA teritoriile”
SPORT Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB
09:33
Darius Olaru nu mai este cel mai scump fotbalist din Liga 1. Cine l-a detronat pe căpitanul FCSB
ACTUALITATE Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat
09:30
Concluziile unui englez după ce a mers 13.000 de km cu noua Dacia Duster. Ce aspecte negative și pozitive a remarcat