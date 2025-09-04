Liviu Dragnea: „Am SACRIFICAT multe pentru PSD”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru social-democrați. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „N-a colindat niciunul din conducerea actuală a partidului țara așa cum am colindat-o eu”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru PSD. Acesta susține că s-au tot făcut experimente politice în ultimii 20 de ani și s-a ajuns într-o situație dificilă. Politicianul susține că îl înțelege pe Crin Antonescu atunci când îi critică pe liberali. Asemeni lui Antonescu, spune politicianul, și Dragnea ar fi sacrificat multe pentru social-democrați. Nimeni nu a colindat țara cum ar fi făcut-o Dragnea, cum nimeni nu ar fi fost în contact cu atât de mulți oameni cum ar fi fost acesta. Politicianul susține și faptul că nu a existat primar cu care să nu vorbească în anii în care a fost sub Guvernul Ponta.

O bună parte din suflet și din viață și le-a dedicat PSD-ului, spune Dragnea. Acesta completează cu faptul că este normal să sufere și să îl doară când vede cum a ajuns partidul și țara. În România, spune fostul președinte PSD, este lăcomie, aroganță, lipsă de empatie. Slugărnicia față de servicii, ambasade și multinaționale, este un alt punct criticat de politician. Acesta susține că nu vrea să lovească în electoratul PSD. În fine, vorbește despre cum PSD nu mai are 15%. Partidul s-ar afla între 8% și 10%.