În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre măsurile din primul și al doilea pachet. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Nu numai Franța a fost implicată aici, cred că și Bruxelles-ul și cred că și administrația Biden au fost.”

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta a început cu conflictul dintre Ucraina și Rusia. Politicianul susține că încă din 2014 s-a început construirea masivă a unui cap de pod împotriva Rusiei. Au vrut să îl construiască în Ucraina, unde, tot în 2014, a fost dat un președinte jos chiar de către americani. Atunci au realizat că nu se mai poate face acolo, continuă acesta. Dragnea menționează că România este vizată pentru a fi cap de pod împotriva Rusiei. Când Ucraina nu a mai devenit o opțiune, spune acesta, s-a hotărât să se mute acest cap de pod în interiorul NATO. Atunci, România a devenit o opțiune foarte bună atât datorită infrastructurii, cât și datorită mării. În acest caz, spune fostul președinte PSD, România se află într-un foarte mare pericol, un risc uriaș.

Legat de tot contextul prezentat anterior, Dragnea leagă și anularea alegerilor din decembrie 2024. Acesta susține că nu doar Franța a fost implicată în aceste anulări, ci și Bruxelles-ul, ba chiar și administrația Biden. Politicianul vorbește și despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta spune că sunt câteva motive pentru care un Guvern ar lua asemenea măsuri. Din prostie, ceea ce nu exclude, din neștiință, din dușmănie sau, varianta aleasă de Dragnea, că li se dictează ce să facă. Aceste măsuri, spune politicianul, sunt doar o diversiune pentru militarizarea României, care se întâmplă într-un ritm foarte alert.