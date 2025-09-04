Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Măsurile luate de Guvern sunt o DIVERSIUNE. România are cea mai bună așezare pentru a fi următorul cap de pod”

Andrei Rosz
04 sept. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Liviu Dragnea, politician și fost președinte PSD, a vorbit despre măsurile din primul și al doilea pachet. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „Nu numai Franța a fost implicată aici, cred că și Bruxelles-ul și cred că și administrația Biden au fost.

Invitat la Marius Tucă Show, Liviu Dragnea a vorbit despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta a început cu conflictul dintre Ucraina și Rusia. Politicianul susține că încă din 2014 s-a început construirea masivă a unui cap de pod împotriva Rusiei. Au vrut să îl construiască în Ucraina, unde, tot în 2014, a fost dat un președinte jos chiar de către americani. Atunci au realizat că nu se mai poate face acolo, continuă acesta. Dragnea menționează că România este vizată pentru a fi cap de pod împotriva Rusiei. Când Ucraina nu a mai devenit o opțiune, spune acesta, s-a hotărât să se mute acest cap de pod în interiorul NATO. Atunci, România a devenit o opțiune foarte bună atât datorită infrastructurii, cât și datorită mării. În acest caz, spune fostul președinte PSD, România se află într-un foarte mare pericol, un risc uriaș.

Legat de tot contextul prezentat anterior, Dragnea leagă și anularea alegerilor din decembrie 2024. Acesta susține că nu doar Franța a fost implicată în aceste anulări, ci și Bruxelles-ul, ba chiar și administrația Biden. Politicianul vorbește și despre pachetele Guvernului Bolojan. Acesta spune că sunt câteva motive pentru care un Guvern ar lua asemenea măsuri. Din prostie, ceea ce nu exclude, din neștiință, din dușmănie sau, varianta aleasă de Dragnea, că li se dictează ce să facă. Aceste măsuri, spune politicianul, sunt doar o diversiune pentru militarizarea României, care se întâmplă într-un ritm foarte alert.

„Planul B ce înseamnă? Capul de pod împotriva Rusiei, care a început să fie construit chiar dinainte de 2014, dar începând cu 2014 masiv. 2014 este anul în care s-a dat lovitura de stat în Ucraina, au dat jos un președinte ales. Au recunoscut-o și americanii. Și-au zis că acolo nu se mai poate și atunci hai să pregătim în interiorul NATO capul de pod. Și România s-a dovedit pentru ei că are cea mai bună așezare pentru a fi următorul cap de pod. Mare, infrastructură… Asta pentru România înseamnă un risc uriaș, un risc uriaș. Și atunci asta este pentru mine explicația clară. N-am niciun dubiu că, de fapt, ăsta a fost motivul pentru care s-au anulat alegerile și tot ceea ce s-a întâmplat de la anularea alegerilor. Eu am spus odată, dar cred că am avut dreptate parțial. Nu numai Franța a fost implicată aici. Cred că și Bruxelles-ul și cred că și administrația Biden au fost. Eu cred că barosul principal a fost acolo și pârghia principală a fost acolo, în America. Că au hotărât ei și la cererea lui Macron… Domnule, bun, voi faceți instrumentarul, adică voi folosiți cum știți, dar eu o să fiu cel care coordonează România. Nu e interesant. Până la urmă m-am gândit de ce ăștia au luat și iau în continuare aceste măsuri nenorocite, aceste pachete, pachete, colete. M-am gândit, că le iau din prostie. Nu e exclus. Din neștiință, din răutate, din dușmănie… Eu cred că au fost îndemnați și încurajați și sunt în continuare încurajați să ia aceste măsuri care să provoace atâtea discuții, atâtea urlete, atâta nemulțumire, atâta dezbateri, încât lumea să nu mai fie atentă la scopul principal, și anume militarizarea României, care începe să se întâmple într-un ritm din ce în ce mai alert.”, a explicat politicianul.

