Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre pace”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat actuala conducere a României, sugerând că se promovează o politică orientată mai degrabă spre o zonă defensivă și militarizată, lipsind cu desăvârșire un discurs direcționat către pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul lider PSD susține că Estul Europei se află sub o politică tot mai accentuat militarizată, sugerând că România și Republica Moldova ar putea fi următoarele țări vizate, după Ucraina. Acesta face, de asemenea, referire la presupuse intervenții nedemocratice în procesul electoral din Republica Moldova, insinuând că acolo au loc arestări și presiuni asupra unor candidați.
„România vine după Ucraina. Același lucru e valabil și pentru Republica Moldova. Și pe acea țară vor să o militarizeze. De-aia se duc toți acolo pentru alegeri. Ea a făcut niște arestări, zilele trecute, din nou, la niște candidați. Și atunci vor să facă acest cap de pod aici, pentru că Bulgaria nu e România, iar Polonia nu mai e interesată, cu noul președinte, nu se bagă în așa ceva. El e cu Trump, ține cu Trump. E interesat ca Polonia să nu intre în acest malaxor de bani, sânge, morți și distrugere. Nu mai vorbește nimeni din România, dintre cei care sunt la conducere, despre pace. Nu vorbește nimeni despre pace. Vorbește Trump, dar în Europa nu vorbește nimeni despre pace. Înainte, se mai forțau, puneau minciuna asta: ‘Vrem pace prin forță’. E ca aia cu Zelenski, care spune: «Putin nu vrea să se vadă cu mine, că îi e frică de mine». Toată lumea e convinsă.”