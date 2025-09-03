Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre PACE”

Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre PACE”

Malina Maria Fulga
03 sept. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre PACE”
Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre pace”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat actuala conducere a României, sugerând că se promovează o politică orientată mai degrabă spre o zonă defensivă și militarizată, lipsind cu desăvârșire un discurs direcționat către pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „România vine după Ucraina”

Fostul lider PSD susține că Estul Europei se află sub o politică tot mai accentuat militarizată, sugerând că România și Republica Moldova ar putea fi următoarele țări vizate, după Ucraina. Acesta face, de asemenea, referire la presupuse intervenții nedemocratice în procesul electoral din Republica Moldova, insinuând că acolo au loc arestări și presiuni asupra unor candidați.

„România vine după Ucraina. Același lucru e valabil și pentru Republica Moldova. Și pe acea țară vor să o militarizeze. De-aia se duc toți acolo pentru alegeri. Ea a făcut niște arestări, zilele trecute, din nou, la niște candidați. Și atunci vor să facă acest cap de pod aici, pentru că Bulgaria nu e România, iar Polonia nu mai e interesată, cu noul președinte, nu se bagă în așa ceva. El e cu Trump, ține cu Trump. E interesat ca Polonia să nu intre în acest malaxor de bani, sânge, morți și distrugere. Nu mai vorbește nimeni din România, dintre cei care sunt la conducere, despre pace. Nu vorbește nimeni despre pace. Vorbește Trump, dar în Europa nu vorbește nimeni despre pace. Înainte, se mai forțau, puneau minciuna asta: ‘Vrem pace prin forță’. E ca aia cu Zelenski, care spune: «Putin nu vrea să se vadă cu mine, că îi e frică de mine». Toată lumea e convinsă.”

Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face Donald Trump?
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Reintroducerea serviciului militar. Anunț pentru tinerii născuți după 2008. Cererea pe care o vor putea depune
Evz.ro
Putin și Xi caută nemurirea prin transplanturi. Discuție secretă, dezvăluită
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ