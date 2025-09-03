Liviu Dragnea: „Nu mai vorbește nimeni de la conducerea României despre pace”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea a criticat actuala conducere a României, sugerând că se promovează o politică orientată mai degrabă spre o zonă defensivă și militarizată, lipsind cu desăvârșire un discurs direcționat către pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Liviu Dragnea: „România vine după Ucraina”

Fostul lider PSD susține că Estul Europei se află sub o politică tot mai accentuat militarizată, sugerând că România și Republica Moldova ar putea fi următoarele țări vizate, după Ucraina. Acesta face, de asemenea, referire la presupuse intervenții nedemocratice în procesul electoral din Republica Moldova, insinuând că acolo au loc arestări și presiuni asupra unor candidați.