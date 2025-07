Liviu Dragnea: „Trump practică politica nebunului, dar are un plan foarte bine stabilit”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Liviu Dragnea, fost lider al PSD, a vorbit despre relația sa cu Donald Trump. Acuzat în trecut că ar fi încercat să intre în grațiile liderului de la Washington, Dragnea povestește întâlnirea dintre el și liderul SUA. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitatul a relatat că, în timpul vizitei din Washington, a primit o invitație oficială pentru a participa la învestirea lui Donald Trump.

„N-am vrut să îi intru în grație lui Trump. Păi nu, stai că nu e chiar așa. Eu am explicat atunci. Eu am primit o invitație la inaugurare, când depune jurământul. Și am fost acolo și eu și Grindeanu. Într-una din seri am luat cina la restaurantul hotelului Trump din Washington. Lângă noi a venit la masă Trump cu Rudolf Giuliani și cu încă vreo doi-trei. Au venit pur și simplu să mănânce. S-au așezat la o masă. Managerul hotelului din Washington al lui Trump era un român cu care noi vorbisem până atunci. Și s-a dus și i-a zis lui Trump. A zis: Uite, sunt aici prim-ministrul, președintele Camerei. El a zis: Hai, invită-i la masă. Am fost, am dat mâna, am vorbit o jumătate, o oră. Ce lobby să fie? Așa s-a întâmplat atunci. Nu era nimic prevăzut. Aia a fost tot. Tot el a pus pe Facebook pozele.”, spune acesta.