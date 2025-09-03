Liviu Dragnea: „Ursula, Merz și Macron vor neapărat război cu Rusia. Așa cred ei că ridică economia”

În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” din 3 septembrie 2025, Liviu Dragnea a adus în discuție perspective critice asupra actualului context geopolitic european și atitudinea Statelor Unite în conflictul cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Liviu Dragnea abordează puncte de vedere critice privind contextul geopolitic european prezent, subliniind că nu este doar o impresie personală, ci se bazează pe analize și surse diverse, inclusiv jurnale de specialitate și opinii ale experților din Statele Unite și din străinătate.

„Eu ce spun nu spun doar din mintea mea. Am tot citit și citesc seară de seară, zi de zi, multe care se spun în America și în jurnale străine și pe rețelele sociale de către oameni care se pricep. Spun dom’le, dacă Uniunea Europeană vrea să se ducă în jos, este problema ei. Nu sunt de acord ca America să fie trasă în continuare într-un război din care nu are ce câștiga. Și are doar de pierdut” , spune Liviu Dragnea.

Referindu-se la liderii europeni actuali, cancelarul Germania, președintele Franței, Emmanuel Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Dragnea afirmă că aceștia susțin războiul cu Rusia din motive economice.