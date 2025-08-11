Marian Munteanu: „ROMÂNIA a avut un parcurs constant din 1989, fără mari turbulențe”

Marian Munteanu, în emisiunea Marius Tuca din 11 august 2025, spune că după revoluția din 1989, România a urmat o traiectorie istorică stabilă, cu turbulențe minore la scară largă, deși la nivel individual au existat turbulențe semnificative. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Această traiectorie istorică stabilă este rezultatul unui cumul de factori care au acționat constant în ultimele două-trei secole, într-un context geopolitic în care România a încercat să-și găsească un loc și să-și creeze stabilitate. El subliniază că identitatea națională nu a fost o problemă majoră până în ultimele decenii, dar acum începe să devină una.

Munteanu afirmă că statul român s-a chinuit să supraviețuiască și să se adapteze în această perioadă, însă cu rezultate mixte, iar principala pierdere a fost organizatorică prin incapacitatea de a valorifica resursele materiale și intelectuale

„Statul român s-a chinuit să supraviețuiască în această perioadă, să se reconfigureze, să-și adapteze instituțiile la contextul contemporan, cu rezultate mai bune sau mai proaste. Cred că principala pierdere a fost datorată unei anumite incapacități organizatorice” , spune Marian Munteanu.

Pe scurt, Munteanu vede cei aproape 36 de ani de după 1989 ca o perioadă în care România s-a confruntat cu provocări majore legate de organizare, identitate și adaptare instituțională, fără a avea un parcurs rupt, ci unul determinat de factori istorici și geopolitici.